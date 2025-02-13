المئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت.. صور
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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قطع المئات، مساء اليوم الخميس، طريق مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، احتجاجا على منع السلطات اللبنانية، من هبوط طائرة إيرانية في بيروت تقل ركابا لبنانيين، والتي أقلعت من مطار طهران.
وأغلق عشرات المحتجين من أنصار "حزب الله" اللبناني طريق المطار، من خلال إشعال إطارات مطاطية، الأمر الذي تسبب تسبب في ازدحام مروري كثيف.
كما رفع المحتجون أعلام "حزب الله" اللبناني وصور أمينها العام الراحل، حسن نصر الله، ورددوا شعارات منددة بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في بيروت.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت
المئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وما زال المحتجون يتجمعون بأعداد متزايدة أمام جسر مطار رفيق الحريري، بينما تعمل فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني في المطار على إطفاء الإطارات المشتعلة في مختلف الطرق المؤدية إليه، وسط تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني وزحمة سير خانقة، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت
المئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وبدأت أزمة الاحتجاجات على منع السلطات اللبنانية هبوط الطائرة الإيرانية في بيروت، بعد نشر فيديوهات على مواقع التواصل، والتي تُظهر عشرات اللبنانيين، الذين كانوا في زيارة دينية في إيران، وهم يحتجون في مطار طهران بسبب منعهم من العودة إلى بيروت.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت
المئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأشار النشطاء في الفيديوهات التي تم توزيعها على نطاق واسع، أن "الطائرة كان من المفترض أن تقلع عند الساعة 02:30 بعد الظهر بتوقيت طهران (الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت بيروت)، ومنعت من الإقلاع من مطار طهران".
وقالوا: "إن حكومة بلدنا غير قادرة على اتخاذ قرار باستقبال مواطنيها، بسبب تغريدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحدث فيها عن نقل أموال إيرانية عبرها إلى "حزب الله" اللبناني".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وصف الادعاءات التي تشير إلى إرسال إيران أموالا إلى "حزب الله" اللبناني بأنها "مزاعم كاذبة وخبيثة يروجها الكيان الصهيوني بهدف منع إعادة إعمار لبنان"، على حد تعبيره.