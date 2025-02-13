https://sarabic.ae/20250213/المئات-يقطعون-طريق-مطار-رفيق-الحريري-الدولي-احتجاجا-على-منع-هبوط-طائرة-إيرانية-في-بيروت-صور-1097763827.html

المئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت.. صور

المئات يقطعون طريق مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجا على منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت.. صور

سبوتنيك عربي

قطع المئات، مساء اليوم الخميس، طريق مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، احتجاجا على منع السلطات اللبنانية، من هبوط طائرة إيرانية في بيروت تقل ركابا لبنانيين،... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T21:06+0000

2025-02-13T21:06+0000

2025-02-13T21:06+0000

إيران

لبنان

أخبار لبنان

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097763183_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c657e21b92e2ab6e9a92ffd204ebc75f.jpg

وأغلق عشرات المحتجين من أنصار "حزب الله" اللبناني طريق المطار، من خلال إشعال إطارات مطاطية، الأمر الذي تسبب تسبب في ازدحام مروري كثيف.كما رفع المحتجون أعلام "حزب الله" اللبناني وصور أمينها العام الراحل، حسن نصر الله، ورددوا شعارات منددة بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط في بيروت.وما زال المحتجون يتجمعون بأعداد متزايدة أمام جسر مطار رفيق الحريري، بينما تعمل فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني في المطار على إطفاء الإطارات المشتعلة في مختلف الطرق المؤدية إليه، وسط تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني وزحمة سير خانقة، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.وبدأت أزمة الاحتجاجات على منع السلطات اللبنانية هبوط الطائرة الإيرانية في بيروت، بعد نشر فيديوهات على مواقع التواصل، والتي تُظهر عشرات اللبنانيين، الذين كانوا في زيارة دينية في إيران، وهم يحتجون في مطار طهران بسبب منعهم من العودة إلى بيروت. وأشار النشطاء في الفيديوهات التي تم توزيعها على نطاق واسع، أن "الطائرة كان من المفترض أن تقلع عند الساعة 02:30 بعد الظهر بتوقيت طهران (الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت بيروت)، ومنعت من الإقلاع من مطار طهران". وقالوا: "إن حكومة بلدنا غير قادرة على اتخاذ قرار باستقبال مواطنيها، بسبب تغريدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحدث فيها عن نقل أموال إيرانية عبرها إلى "حزب الله" اللبناني".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وصف الادعاءات التي تشير إلى إرسال إيران أموالا إلى "حزب الله" اللبناني بأنها "مزاعم كاذبة وخبيثة يروجها الكيان الصهيوني بهدف منع إعادة إعمار لبنان"، على حد تعبيره.

إيران

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله