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إيران: ادعاءات إرسالنا أموالا إلى "حزب الله" تهدف إلى منع إعادة إعمار لبنان
إيران: ادعاءات إرسالنا أموالا إلى "حزب الله" تهدف إلى منع إعادة إعمار لبنان
سبوتنيك عربي
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، على اتهامات وجهتها إسرائيل إلى بلاده بإرسال أموال إلى "حزب الله" اللبناني. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T08:30+0000
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ونقلت وكالة "مهر" عن بقائي وصفه للادعاءات التي تشير إلى إرسال إيران أموالًا إلى "حزب الله" بأنها "مزاعم كاذبة وخبيثة يروجها الكيان الصهيوني بهدف منع إعادة إعمار لبنان"، على حد تعبيره.وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الجمعة الماضي، أن "إسرائيل تشتكي بأن إيران تزود "حزب الله" اللبناني بحقائب مليئة بالدولارات"، على حد قولها.وأفادت صحيفة غربية بأن "إسرائيل قدمت شكاوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار مع لبنان، تزعم أن "حزب الله" يتلقى الدعم من إيران، عبر تدفق الدولارات الأمريكية عليه".وأشارت إلى أن "دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدا لـ"حزب الله" لتمويل إعادة أحيائه، بحسب ما كشفه مسؤول دفاعي أمريكي تحدث باسم اللجنة، وأشخاص مطلعون على محتوى الشكوى".ولفتت الشكاوى الإسرائيلية إلى أن "المبعوثين الإيرانيين سافروا من طهران إلى مطار بيروت، بحقائب مليئة بالدولارات الأمريكية"، مضيفة أن نص الشكوى الإسرائيلية، يقول إن "مواطنين أتراكا استُخدموا لنقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت، عن طريق الجو".ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي، الذي يتحدث باسم اللجنة، أن "لجنة وقف إطلاق النار، التي لا تفصل في الانتهاكات المزعومة، نقلت الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية".أفادت مصادر من داخل مطار "رفيق الحريري" الدّولي في العاصمة اللبنانية بيروت، بأن ما يُثار في الآونة الأخيرة عن تهريب أموالٍ إيرانية عبر المطار "مستغرب".ونقل موقع "قناة 23" اللبنانية، عن المصدر تأكيده على أن مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله" تندرج في إطار تشويه سمعة المطار.وشدد المصدر على أن "الأمن مضبوط تماماً في المطار، كما أن كل الأمور موضوعة تحت الرقابة والسيطرة ولا صحة لكل الإشاعات والفبركات".
https://sarabic.ae/20250202/إيران-تزيح-الستار-عن-الجيل-الجديد-من-منظومة-الدفاع-الجوي-باور-373--1097407629.html
https://sarabic.ae/20250128/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-شاحنة-ومركبة-تابعتين-لـحزب-الله-محملتين-بالأسلحة-في-جنوب-لبنان-1097253607.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

إيران: ادعاءات إرسالنا أموالا إلى "حزب الله" تهدف إلى منع إعادة إعمار لبنان

08:30 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariتداعيات القصف الإسرائيلي في صور، جنوب لبنان
تداعيات القصف الإسرائيلي في صور، جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، على اتهامات وجهتها إسرائيل إلى بلاده بإرسال أموال إلى "حزب الله" اللبناني.
ونقلت وكالة "مهر" عن بقائي وصفه للادعاءات التي تشير إلى إرسال إيران أموالًا إلى "حزب الله" بأنها "مزاعم كاذبة وخبيثة يروجها الكيان الصهيوني بهدف منع إعادة إعمار لبنان"، على حد تعبيره.
وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الجمعة الماضي، أن "إسرائيل تشتكي بأن إيران تزود "حزب الله" اللبناني بحقائب مليئة بالدولارات"، على حد قولها.
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وأفادت صحيفة غربية بأن "إسرائيل قدمت شكاوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار مع لبنان، تزعم أن "حزب الله" يتلقى الدعم من إيران، عبر تدفق الدولارات الأمريكية عليه".
وأشارت إلى أن "دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدا لـ"حزب الله" لتمويل إعادة أحيائه، بحسب ما كشفه مسؤول دفاعي أمريكي تحدث باسم اللجنة، وأشخاص مطلعون على محتوى الشكوى".
ولفتت الشكاوى الإسرائيلية إلى أن "المبعوثين الإيرانيين سافروا من طهران إلى مطار بيروت، بحقائب مليئة بالدولارات الأمريكية"، مضيفة أن نص الشكوى الإسرائيلية، يقول إن "مواطنين أتراكا استُخدموا لنقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت، عن طريق الجو".
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ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي، الذي يتحدث باسم اللجنة، أن "لجنة وقف إطلاق النار، التي لا تفصل في الانتهاكات المزعومة، نقلت الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية".
أفادت مصادر من داخل مطار "رفيق الحريري" الدّولي في العاصمة اللبنانية بيروت، بأن ما يُثار في الآونة الأخيرة عن تهريب أموالٍ إيرانية عبر المطار "مستغرب".
ونقل موقع "قناة 23" اللبنانية، عن المصدر تأكيده على أن مزاعم تهريب أموال إيرانية إلى "حزب الله" تندرج في إطار تشويه سمعة المطار.
وشدد المصدر على أن "الأمن مضبوط تماماً في المطار، كما أن كل الأمور موضوعة تحت الرقابة والسيطرة ولا صحة لكل الإشاعات والفبركات".
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