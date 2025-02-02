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https://sarabic.ae/20250202/إيران-تزيح-الستار-عن-الجيل-الجديد-من-منظومة-الدفاع-الجوي-باور-373--1097407629.html
إيران تزيح الستار عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي "باور 373"
إيران تزيح الستار عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي "باور 373"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإيراتية، اليوم الأحد، إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي "باور 2-373". 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T14:43+0000
2025-02-02T14:43+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "تمت إزاحة الستار عنها خلال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الجوفضاء، حيث تم عرض صور هذه المنظومة الجديدة لأول مرة".وأزاحت إيران، في وقت سابق اليوم، الستار عن صاروخها الباليستي الجديد "اعتماد"، في خطوة تعكس تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية.وحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمنظمة الفضاء الإيرانية للاطلاع على أحدث إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.ويبلغ مدى الصاروخ الجديد 1700 كلم، بطول 16 متراً وقطر 1.25 متر، كما يتميز برأس حربي موجه حتى لحظة إصابة الهدف، ما يمنحه دقة عالية في ضرب الأهداف المحددة.من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة. وأضاف بزشكيان: "في الماضي، كان الأعداء يتجرأون على التعدي على أراضينا، لكن اليوم، بفضل قدراتنا العسكرية المتطورة، لا يجرؤون حتى على التفكير بذلك". وتعكس هذه الإنجازات الدفاعية والفضائية، وفق الرئيس الإيراني، الإبداع والابتكار الذي يتمتع به المتخصصون الإيرانيون، ما يشكل مصدر فخر للبلاد.
https://sarabic.ae/20250112/الاقتدار-للدفاع-الجوي-الجيش-الإيراني-يبدأ-مناورات-عسكرية-غرب-وشمالي-البلاد-1096715127.html
https://sarabic.ae/20250121/الجيش-الإيراني-يبدأ-مناورات-جديدة-لتعزيز-جاهزيته-العسكرية-1096989679.html
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الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تزيح الستار عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي "باور 373"

14:43 GMT 02.02.2025
© AP Photo منظومة "باور 373" في إيران
 منظومة باور 373 في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الإيراتية، اليوم الأحد، إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي "باور 2-373".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "تمت إزاحة الستار عنها خلال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الجوفضاء، حيث تم عرض صور هذه المنظومة الجديدة لأول مرة".
وأزاحت إيران، في وقت سابق اليوم، الستار عن صاروخها الباليستي الجديد "اعتماد"، في خطوة تعكس تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية.
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وحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمنظمة الفضاء الإيرانية للاطلاع على أحدث إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
ويبلغ مدى الصاروخ الجديد 1700 كلم، بطول 16 متراً وقطر 1.25 متر، كما يتميز برأس حربي موجه حتى لحظة إصابة الهدف، ما يمنحه دقة عالية في ضرب الأهداف المحددة.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.
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وأضاف بزشكيان: "في الماضي، كان الأعداء يتجرأون على التعدي على أراضينا، لكن اليوم، بفضل قدراتنا العسكرية المتطورة، لا يجرؤون حتى على التفكير بذلك".
وتعكس هذه الإنجازات الدفاعية والفضائية، وفق الرئيس الإيراني، الإبداع والابتكار الذي يتمتع به المتخصصون الإيرانيون، ما يشكل مصدر فخر للبلاد.
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