https://sarabic.ae/20250214/المعاملة-بالمثل-إيران-ترفض-استقبال-رحلتين-جويتين-من-لبنان-1097774533.html
المعاملة بالمثل... إيران ترفض استقبال رحلتين جويتين من لبنان
المعاملة بالمثل... إيران ترفض استقبال رحلتين جويتين من لبنان
سبوتنيك عربي
في خطوة تبدو كردّ من طهران، قامت السلطات الإيرانية برفض استقبال طائرتين لبنانيتين في مطار العاصمة الإيرانية. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T11:18+0000
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وذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الجمعة، أن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني كانت تعتزم إرسال طائرتين لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران.ووفقا للمصدر ذاته، رفضت السطات الإيرانية الإذن للبنان بهبوط طائرتين له اليوم في طهران.من جانبه، صرح وزير الخارجية اللبناني جو رجّي، بأن "الوزارة تقوم باتصالات حثيثة مع وزارة الأشغال والطيران المدني وشركة الطيران وسفارة لبنان في طهران بهدف تأمين عودة المواطنين اللبنانيين إلى بيروت في أسرع وقت ممكن".كما لفت إلى أنه "سيتم إصدار بيان رسمي عن الخارجية في وقت لاحق".تأتي تلك التطورات بعدما أبلغت السلطات اللبنانية خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران.واندلعت، أمس الخميس، احتجاجات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رفضا لقرار منع طائرة إيرانية كانت تقل ركابا لبنانيين عائدين إلى لبنان من الهبوط في المطار.وتتهم إسرائيل إيران بالتخطيط لنقل ملايين الدولارات لـ"حزب الله" عبر رحلات "ماهان إير" إلى لبنان.يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنباً لأي سبب قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.
https://sarabic.ae/20250103/تفتيش-حقائب-دبلوماسي-إيراني-بمطار-بيروت-بعد-الاشتباه-باحتوائها-على-أموال-لـحزب-الله-1096437980.html
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لبنان, أخبار لبنان, إيران, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, إسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, إيران, العالم العربي, الأخبار, أخبار حزب الله, إسرائيل
المعاملة بالمثل... إيران ترفض استقبال رحلتين جويتين من لبنان
في خطوة تبدو كردّ من طهران، قامت السلطات الإيرانية برفض استقبال طائرتين لبنانيتين في مطار العاصمة الإيرانية.
وذكرت
صحيفة "النهار"، اليوم الجمعة، أن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني كانت تعتزم إرسال طائرتين لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران.
وأوضحت الصحيفة نقلا مصدر في الطيران المدني اللبناني، أن الطلب بهبوط طائرتين لشركة "طيران الشرق الأوسط" لقي رفضا إيرانيا.
ووفقا للمصدر ذاته، رفضت السطات الإيرانية الإذن للبنان بهبوط طائرتين له اليوم في طهران.
من جانبه، صرح وزير الخارجية اللبناني جو رجّي، بأن "الوزارة تقوم باتصالات حثيثة مع وزارة الأشغال والطيران المدني وشركة الطيران وسفارة لبنان في طهران بهدف تأمين عودة المواطنين اللبنانيين إلى بيروت في أسرع وقت ممكن".
وقال الوزير في حديث لوسائل إعلام لبنانية، إن "التفاوض يجري حاليا بين الخارجية اللبنانية ونظيرتها الإيرانية عبر سفير لبنان في طهران للوصول إلى النتيجة المطلوبة".
كما لفت إلى أنه "سيتم إصدار بيان رسمي عن الخارجية في وقت لاحق".
تأتي تلك التطورات بعدما أبلغت السلطات اللبنانية خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران.
واندلعت، أمس الخميس، احتجاجات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رفضا لقرار منع طائرة إيرانية كانت تقل ركابا لبنانيين عائدين إلى لبنان من الهبوط في المطار.
وتتهم إسرائيل إيران بالتخطيط لنقل ملايين الدولارات لـ"حزب الله" عبر رحلات "ماهان إير" إلى لبنان.
يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم تكليف الجيش اللبناني
بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنباً لأي سبب قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.