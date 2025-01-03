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https://sarabic.ae/20250103/تفتيش-حقائب-دبلوماسي-إيراني-بمطار-بيروت-بعد-الاشتباه-باحتوائها-على-أموال-لـحزب-الله-1096437980.html
تفتيش حقائب دبلوماسي إيراني بمطار بيروت بعد الاشتباه باحتوائها على أموال لـ"حزب الله"
تفتيش حقائب دبلوماسي إيراني بمطار بيروت بعد الاشتباه باحتوائها على أموال لـ"حزب الله"
سبوتنيك عربي
أجرت السلطات الأمنية اللبنانية عملية تفتيش شاملة لطائرة مدنية إيرانية بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد ورود معلومات عن احتمال تهريب أموال إلى "حزب... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T08:18+0000
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وذكرت وكالة "مهر"، اليوم الجمعة، السلطات الأمنية بالمطار عمدت إلى تفتيش الطائرة الإيرانية وجميع أغراض المسافرين على متنها بشكل دقيق ما أدى إلى تعطيل وتأخير الركاب لساعات.في حين أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية لبنانية بأن اتصالات جرت مع الجانب الإيراني بشأن الطائرة التي كان على متنها دبلوماسي إيراني، ويشتبه أنها تحمل أموالا لحزب الله. كما أكدت المصادر أنها أبلغت الإيرانيين بأن سلطات المطار ستصادر أي شحنة مشبوهة.من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أنها تلقت توضيحا مكتوبا من السفارة الإيرانية حول محتويات حقيبتين صغيرتين حملهما الدبلوماسي الإيراني على متن رحلة شركة "ماهان إير" أمس.وأكدت الخارجية اللبنانية أنه تم بعدها السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وكانت مصادر غربية قد زعمت أمس الخميس أن إيران خططت لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة "ماهان إير".يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنباً لأي سبب قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.
https://sarabic.ae/20241205/رئيس-مطار-بيروت-لـ-سبوتنيك-استئناف-رحلات-الطيران-إلى-مطار-بيروت-الدولي-ودخول--4500-يوميًا-مسافر-1095517883.html
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تفتيش حقائب دبلوماسي إيراني بمطار بيروت بعد الاشتباه باحتوائها على أموال لـ"حزب الله"

08:18 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Ahmad Moussaمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت
مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Ahmad Moussa
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أجرت السلطات الأمنية اللبنانية عملية تفتيش شاملة لطائرة مدنية إيرانية بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد ورود معلومات عن احتمال تهريب أموال إلى "حزب الله".
وذكرت وكالة "مهر"، اليوم الجمعة، السلطات الأمنية بالمطار عمدت إلى تفتيش الطائرة الإيرانية وجميع أغراض المسافرين على متنها بشكل دقيق ما أدى إلى تعطيل وتأخير الركاب لساعات.
في حين أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية لبنانية بأن اتصالات جرت مع الجانب الإيراني بشأن الطائرة التي كان على متنها دبلوماسي إيراني، ويشتبه أنها تحمل أموالا لحزب الله.
كما أكدت المصادر أنها أبلغت الإيرانيين بأن سلطات المطار ستصادر أي شحنة مشبوهة.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أنها تلقت توضيحا مكتوبا من السفارة الإيرانية حول محتويات حقيبتين صغيرتين حملهما الدبلوماسي الإيراني على متن رحلة شركة "ماهان إير" أمس.
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
رئيس مطار بيروت لـ"سبوتنيك": استئناف رحلات الطيران إلى المطار ودخول 4500 مسافر يوميا
5 ديسمبر 2024, 13:23 GMT
وأشارت إلى أن الحقيبتين كانتا تحتويان على وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط.
وأكدت الخارجية اللبنانية أنه تم بعدها السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وكانت مصادر غربية قد زعمت أمس الخميس أن إيران خططت لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة "ماهان إير".
يذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنباً لأي سبب قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.
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