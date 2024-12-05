رئيس مطار بيروت لـ "سبوتنيك": استئناف رحلات الطيران إلى مطار بيروت الدولي ودخول 4500 يوميًا مسافر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:18 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:36 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: المعركة في حلب تدار من قبل المخابرات الأمريكية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب مستمرة واتهامات متبادلة من طرفي الصراع وتوقف مبادرات حل الأزمة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241205/رئيس-مطار-بيروت-لـ-سبوتنيك-استئناف-رحلات-الطيران-إلى-مطار-بيروت-الدولي-ودخول--4500-يوميًا-مسافر-1095517883.html
رئيس مطار بيروت لـ "سبوتنيك": استئناف رحلات الطيران إلى مطار بيروت الدولي ودخول 4500 يوميًا مسافر
رئيس مطار بيروت لـ "سبوتنيك": استئناف رحلات الطيران إلى مطار بيروت الدولي ودخول 4500 يوميًا مسافر
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، عن "عودة العديد من شركات الطيران للعمل مجددًا في مطار رفيق الحريري الدولي بعد قرار وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنّ... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T13:23+0000
2024-12-05T13:23+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
مطار بيروت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101610/16/1016101671_0:423:4000:2673_1920x0_80_0_0_a00879fac251af5309462af5c5c5449f.jpg
كما لفت الحسن في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "العديد من شركات الطيران العربية استأنفت نشاطها أيضًا، مثل شركات الطيران الأردنية والعراقية والتركية والقطرية والطيران العربي". وأوضح رئيس مطار بيروت الدولي أنّ "تعليق الرحلات كان نتيجة لتأثيرات الحرب، إذ تم استخدام الأساطيل المخصصة لهذه الرحلات لوجهات أخرى"، مشدّدًا على أنّ "قرار وقف إطلاق النار لمدة شهرين قد دفع بعض الشركات الأجنبية إلى التريث قبل استئناف رحلاتها، بسبب مخاوف من استمرار الوضع الأمني".كما أشار إلى "أهمية الطيران التركي في استئناف الحركة الجوية إلى لبنان، حيث تعد إسطنبول نقطة التقاء جوية مهمة عالميًا"، وأضاف أنّ "4 رحلات يومية من شركات الطيران التركية ستسهل حركة اللبنانيين المتواجدين في أوروبا من وإلى لبنان".وحول أسعار تذاكر السفر، قال ضيف "سبوتنيك" إنّ "الزيادة في الأسعار لا يمكن تحميلها إلى شركة "الميدل إيست"، بل هي نتيجة طبيعية لزيادة الطلب على الرحلات الجوية في كافة أنحاء العالم". وأشار إلى أنّ "عودة بعض شركات الطيران إلى العمل سيساهم في خفض أسعار التذاكر تدريجيًا، ما سيعود بالنفع على المسافرين في المستقبل القريب".نائبة لبنانية: ندعو إلى حوار جاد حول الاستراتيجية الدفاعية بعد انتخاب رئيس توافقي
https://sarabic.ae/20241201/بعد-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ما-إمكانية-إنجاز-ملف-الانتخابات-الرئاسية-وسط-خلافات-القوى-السياسية؟-1095378039.html
https://sarabic.ae/20241127/بري-يعلن-طي-صفحة-تاريخية-كانت-الأخطر-على-لبنان----1095238475.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101610/16/1016101671_288:0:3852:2673_1920x0_80_0_0_478939597ea826eb50b79fc6ae6a6346.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, مطار بيروت
تقارير سبوتنيك, لبنان, مطار بيروت

رئيس مطار بيروت لـ "سبوتنيك": استئناف رحلات الطيران إلى مطار بيروت الدولي ودخول 4500 يوميًا مسافر

13:23 GMT 05.12.2024
© Sputnik . Patrick Bazمطار رفيق الحريري الدولي بيروت
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Patrick Baz
تابعنا عبر
حصري
أعلن رئيس مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، عن "عودة العديد من شركات الطيران للعمل مجددًا في مطار رفيق الحريري الدولي بعد قرار وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنّ "الخطوط الملكية الأردنية بدأت في تسيير رحلاتها ابتداءً من 1 ديسمبر، حيث تم تفعيل رحلتين يوميًا".
كما لفت الحسن في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "العديد من شركات الطيران العربية استأنفت نشاطها أيضًا، مثل شركات الطيران الأردنية والعراقية والتركية والقطرية والطيران العربي".

وبالنسبة للطيران الأوروبي، أشار الحسن إلى أنّ "الشركات الأوروبية ستستأنف رحلاتها بشكل جزئي ومرحلي، حيث من المتوقع أن تبدأ شركة الطيران الالمانية "لوفتهانزا غروب" رحلاتها في 9 ديسمبر، بينما لم تحدد بعض الشركات الأوروبية الأخرى تواريخ رسمية لعودة رحلاتها".

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. ما إمكانية إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية وسط خلافات القوى السياسية؟
1 ديسمبر, 17:43 GMT
وأوضح رئيس مطار بيروت الدولي أنّ "تعليق الرحلات كان نتيجة لتأثيرات الحرب، إذ تم استخدام الأساطيل المخصصة لهذه الرحلات لوجهات أخرى"، مشدّدًا على أنّ "قرار وقف إطلاق النار لمدة شهرين قد دفع بعض الشركات الأجنبية إلى التريث قبل استئناف رحلاتها، بسبب مخاوف من استمرار الوضع الأمني".
كما أشار إلى "أهمية الطيران التركي في استئناف الحركة الجوية إلى لبنان، حيث تعد إسطنبول نقطة التقاء جوية مهمة عالميًا"، وأضاف أنّ "4 رحلات يومية من شركات الطيران التركية ستسهل حركة اللبنانيين المتواجدين في أوروبا من وإلى لبنان".
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
بري يعلن طي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان
27 نوفمبر, 10:08 GMT

وفي ما يخص حركة الركاب، أضاف الحسن أنّ "الرحلات القادمة إلى لبنان تشهد دخول حوالي 4500 شخص يوميًا، وهو ما يزيد من الزخم في المطار". وأوضح أنّ "الرحلات القادمة غالبًا ما تكون مكتملة بنسبة كبيرة في عدد الركاب"، مبيّنًا أنّ "الأضرار التي لحقت بمطار بيروت اقتصرت على تراجع حركة الركاب، مما أثر سلبًا على المستثمرين العاملين في المطار، لكنه أشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي أضرار مادية في المرافق".

وحول أسعار تذاكر السفر، قال ضيف "سبوتنيك" إنّ "الزيادة في الأسعار لا يمكن تحميلها إلى شركة "الميدل إيست"، بل هي نتيجة طبيعية لزيادة الطلب على الرحلات الجوية في كافة أنحاء العالم". وأشار إلى أنّ "عودة بعض شركات الطيران إلى العمل سيساهم في خفض أسعار التذاكر تدريجيًا، ما سيعود بالنفع على المسافرين في المستقبل القريب".
نائبة لبنانية: ندعو إلى حوار جاد حول الاستراتيجية الدفاعية بعد انتخاب رئيس توافقي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала