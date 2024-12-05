https://sarabic.ae/20241205/رئيس-مطار-بيروت-لـ-سبوتنيك-استئناف-رحلات-الطيران-إلى-مطار-بيروت-الدولي-ودخول--4500-يوميًا-مسافر-1095517883.html

رئيس مطار بيروت لـ "سبوتنيك": استئناف رحلات الطيران إلى مطار بيروت الدولي ودخول 4500 يوميًا مسافر

رئيس مطار بيروت لـ "سبوتنيك": استئناف رحلات الطيران إلى مطار بيروت الدولي ودخول 4500 يوميًا مسافر

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، عن "عودة العديد من شركات الطيران للعمل مجددًا في مطار رفيق الحريري الدولي بعد قرار وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنّ... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T13:23+0000

2024-12-05T13:23+0000

2024-12-05T13:23+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

مطار بيروت

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كما لفت الحسن في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "العديد من شركات الطيران العربية استأنفت نشاطها أيضًا، مثل شركات الطيران الأردنية والعراقية والتركية والقطرية والطيران العربي". وأوضح رئيس مطار بيروت الدولي أنّ "تعليق الرحلات كان نتيجة لتأثيرات الحرب، إذ تم استخدام الأساطيل المخصصة لهذه الرحلات لوجهات أخرى"، مشدّدًا على أنّ "قرار وقف إطلاق النار لمدة شهرين قد دفع بعض الشركات الأجنبية إلى التريث قبل استئناف رحلاتها، بسبب مخاوف من استمرار الوضع الأمني".كما أشار إلى "أهمية الطيران التركي في استئناف الحركة الجوية إلى لبنان، حيث تعد إسطنبول نقطة التقاء جوية مهمة عالميًا"، وأضاف أنّ "4 رحلات يومية من شركات الطيران التركية ستسهل حركة اللبنانيين المتواجدين في أوروبا من وإلى لبنان".وحول أسعار تذاكر السفر، قال ضيف "سبوتنيك" إنّ "الزيادة في الأسعار لا يمكن تحميلها إلى شركة "الميدل إيست"، بل هي نتيجة طبيعية لزيادة الطلب على الرحلات الجوية في كافة أنحاء العالم". وأشار إلى أنّ "عودة بعض شركات الطيران إلى العمل سيساهم في خفض أسعار التذاكر تدريجيًا، ما سيعود بالنفع على المسافرين في المستقبل القريب".نائبة لبنانية: ندعو إلى حوار جاد حول الاستراتيجية الدفاعية بعد انتخاب رئيس توافقي

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