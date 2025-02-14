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موسكو: الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث
موسكو: الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي ملتزم بتطوير العلاقات مع سوريا، ويتم مناقشة مسألة الوجود... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T13:22+0000
2025-02-14T13:22+0000
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وردت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، على سؤال يتعلق بالمفاوضات بشأن وضع القواعد الروسية في سوريا. وقالت: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أننا ملتزمون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية، والعلاقات في مختلف المجالات".وأضافت زاخاروفا أن "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما نناقش أيضا القضية المتعلقة بالوجود العسكري الروسي في سوريا".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن روسيا ستبقى في قاعدتيها في سوريا طالما تتماشى مصالح الكرملين مع المصالح السورية، مشيرا إلى أن سوريا منفتحة على التفاهم مع روسيا حول ذلك.وتابع أبو قصرة: سيسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ​​طالما أن مطالب الكرملين تتماشى مع مصالحنا".وأشار أبو قصرة إلى أن "موقف روسيا تجاه القيادة السورية الجديدة تحسن بشكل كبير منذ تغيير النظام، مضيفًا أنه "لا يوجد أعداء أبديون في السياسة".خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين بالشرع رسالة بعدم تخلي موسكو عن سوريا واعتراف من دمشق بدورهاوفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة
https://sarabic.ae/20250207/وزير-دفاع-حكومة-دمشق-المؤقتة-القواعد-الروسية-في-سوريا-ستبقى-طالما-تتماشى-مع-مصالح-البلاد-1097563768.html
https://sarabic.ae/20250124/لافروف-يعلق-على-عمل-القواعد-الروسية-في-سوريا--1097117048.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

موسكو: الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث

13:22 GMT 14.02.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© ALEXANDER NEMENOV
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أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الجانب الروسي ملتزم بتطوير العلاقات مع سوريا، ويتم مناقشة مسألة الوجود العسكري الروسي هناك.
وردت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، على سؤال يتعلق بالمفاوضات بشأن وضع القواعد الروسية في سوريا. وقالت: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أننا ملتزمون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية، والعلاقات في مختلف المجالات".
وأضافت زاخاروفا أن "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما نناقش أيضا القضية المتعلقة بالوجود العسكري الروسي في سوريا".
وأوضحت أنه من الضروري في الوقت الحالي الامتناع عن الإدلاء بتعليقات تفصيلية علنية، لأن هذا العمل "جاري حاليا".
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
وزير دفاع حكومة دمشق المؤقتة: القواعد الروسية في سوريا ستبقى طالما تتماشى مع مصالح البلاد
7 فبراير, 11:25 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن روسيا ستبقى في قاعدتيها في سوريا طالما تتماشى مصالح الكرملين مع المصالح السورية، مشيرا إلى أن سوريا منفتحة على التفاهم مع روسيا حول ذلك.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
لافروف يعلق على عمل القواعد الروسية في سوريا
24 يناير, 14:29 GMT
وتابع أبو قصرة: سيسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ​​طالما أن مطالب الكرملين تتماشى مع مصالحنا".
وأشار أبو قصرة إلى أن "موقف روسيا تجاه القيادة السورية الجديدة تحسن بشكل كبير منذ تغيير النظام، مضيفًا أنه "لا يوجد أعداء أبديون في السياسة".
خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين بالشرع رسالة بعدم تخلي موسكو عن سوريا واعتراف من دمشق بدورها
وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة
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