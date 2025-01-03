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موسكو ترد على تصريحات بيربوك بشأن القواعد الروسية في سوريا
موسكو ترد على تصريحات بيربوك بشأن القواعد الروسية في سوريا
سبوتنيك عربي
ردت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشأن القواعد الروسية في سوريا، مذكّرة إياها بالقواعد... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T19:45+0000
2025-01-03T19:45+0000
روسيا
العالم العربي
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وكما أشارت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام"، قالت بيربوك في وقت سابق: "لقد حان الوقت لكي تتخلى روسيا عن قواعدها العسكرية في سوريا".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20250103/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-السلطات-السورية-الجديدة-مهتمة-باستمرار-الوجود-الروسي--1096439773.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

موسكو ترد على تصريحات بيربوك بشأن القواعد الروسية في سوريا

19:45 GMT 03.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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ردت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشأن القواعد الروسية في سوريا، مذكّرة إياها بالقواعد الأمريكية في ألمانيا.
وكما أشارت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام"، قالت بيربوك في وقت سابق: "لقد حان الوقت لكي تتخلى روسيا عن قواعدها العسكرية في سوريا".
وأضافت: "هذا ما قالته وزيرة الخارجية الألمانية التي توجد بها القواعد العسكرية الأمريكية. لدي سؤال: ألم يحن الوقت من وجهة نظر وزيرة الخارجية الألمانية أن تقول شيئا مماثلا لواشنطن؟".
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مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي
09:46 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
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