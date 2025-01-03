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مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن السلطات السورية الجديدة ترسل إشارات بأنها مهتمة باستمرار الوجود الروسي، على الرغم من عدم التوصل... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T09:46+0000
2025-01-03T09:46+0000
2025-01-03T09:46+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال نيبينزيا، في مقابلة مع برنامج "فيستي": "تربط روسيا وسوريا أواصر صداقة، ليست مرتبطة بأي نظام، ويرسل قادة الأمر الواقع الحاليون في سوريا إشارات، بما في ذلك في سياق الوجود الروسي في سوريا، قائلين إن السلطات السورية الجديدة مهتمة بالاستمرار في حضورنا ولكن مرة أخرى، على حد علمي، لم يصل الأمر بعد إلى التفاصيل".وأضاف: "بالطبع، سلطات الأمر الواقع تريد رفع العقوبات عنها، وتقديم نفسها كحكومة تهتم بمصالح جميع السوريين، يجب أن أعترف أنهم يتصرفون اليوم بكفاءة تامة، فهم يفهمون أنه من الضروري إرسال الإشارات الصحيحة إلى المجتمع السوري بأكمله".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.مسؤول إيراني كبير: المقاومة في سوريا ستعود من جديد خلال أقل من عاموزيرا خارجية فرنسا وألمانيا: زيارة دمشق إشارة إلى بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن السلطات السورية الجديدة ترسل إشارات بأنها مهتمة باستمرار الوجود الروسي، على الرغم من عدم التوصل إلى تفاصيل بعد.
وقال نيبينزيا، في مقابلة مع برنامج "فيستي": "تربط روسيا وسوريا أواصر صداقة، ليست مرتبطة بأي نظام، ويرسل قادة الأمر الواقع الحاليون في سوريا إشارات، بما في ذلك في سياق الوجود الروسي في سوريا، قائلين إن السلطات السورية الجديدة مهتمة بالاستمرار في حضورنا ولكن مرة أخرى، على حد علمي، لم يصل الأمر بعد إلى التفاصيل".
وفي الوقت نفسه، اعترف نيبينزيا، بأن السلطات السورية الجديدة، تضع نفسها في موقع الجهة القادرة على ضمان مصالح جميع السوريين.
31 ديسمبر 2024, 10:56 GMT
وأضاف: "بالطبع، سلطات الأمر الواقع تريد رفع العقوبات عنها، وتقديم نفسها كحكومة تهتم بمصالح جميع السوريين، يجب أن أعترف أنهم يتصرفون اليوم بكفاءة تامة، فهم يفهمون أنه من الضروري إرسال الإشارات الصحيحة إلى المجتمع السوري بأكمله".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.