https://sarabic.ae/20250103/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-السلطات-السورية-الجديدة-مهتمة-باستمرار-الوجود-الروسي--1096439773.html

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن السلطات السورية الجديدة ترسل إشارات بأنها مهتمة باستمرار الوجود الروسي، على الرغم من عدم التوصل... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T09:46+0000

2025-01-03T09:46+0000

2025-01-03T09:46+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088681495_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_cae76d963c0922250574248af3df3b81.jpg

وقال نيبينزيا، في مقابلة مع برنامج "فيستي": "تربط روسيا وسوريا أواصر صداقة، ليست مرتبطة بأي نظام، ويرسل قادة الأمر الواقع الحاليون في سوريا إشارات، بما في ذلك في سياق الوجود الروسي في سوريا، قائلين إن السلطات السورية الجديدة مهتمة بالاستمرار في حضورنا ولكن مرة أخرى، على حد علمي، لم يصل الأمر بعد إلى التفاصيل".وأضاف: "بالطبع، سلطات الأمر الواقع تريد رفع العقوبات عنها، وتقديم نفسها كحكومة تهتم بمصالح جميع السوريين، يجب أن أعترف أنهم يتصرفون اليوم بكفاءة تامة، فهم يفهمون أنه من الضروري إرسال الإشارات الصحيحة إلى المجتمع السوري بأكمله".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.مسؤول إيراني كبير: المقاومة في سوريا ستعود من جديد خلال أقل من عاموزيرا خارجية فرنسا وألمانيا: زيارة دمشق إشارة إلى بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا

https://sarabic.ae/20241231/خبير-عدم-تدخل-روسيا-في-سوريا-محل-احترام-وأحمل-رسالة-من-سكان-الساحل-إلى-موسكو-1096358113.html

https://sarabic.ae/20250103/حول-زيارة-الوفد-السوري-إلى-السعودية-باحث-شراكة-سياسية-وأمنية-جديدة-تهدف-إلى-حماية-سوريا-1096437428.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار سوريا اليوم