https://sarabic.ae/20250122/وزير-الدفاع-بالحكومة-المؤقتة-إدارة-سوريا-الجديدة-تقود-تفاوضا-بشأن-الوجود-الروسي-بالبلاد-1097050528.html
وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة: إدارة سوريا الجديدة تقود تفاوضا بشأن الوجود الروسي بالبلاد
وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة: إدارة سوريا الجديدة تقود تفاوضا بشأن الوجود الروسي بالبلاد
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن السلطات السورية الجديدة تتفاوض مع روسيا بشأن وجود قواعدها العسكرية في البلاد، لكن الصيغة النهائية... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T16:59+0000
2025-01-22T16:59+0000
2025-01-22T16:59+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101591/43/1015914360_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_c87b1e69e42f44bf316049546ee1bab7.jpg
وقال أبو قصرة خلال لقاء: "هناك تفاوض تتولاه الرئاسة من خلال وزارة الخارجية، وحتى الوقت الحالي، فإن الشكل النهائي غير واضح، ولم يأتينا توجيه من الرئاسة بخصوص التعامل مع الدولة الروسية".وفي وقت سابق من اليوم، ألغت الحكومة السورية الجديدة، اتفاقية الاستثمار الخاصة بإدارة مرفأ طرطوس البحري المبرمة، عام 2019، مع الجانب الروسي.وفي تصريحات لمدير جمارك طرطوس، رياض جودي، لوسائل إعلام، قال: "تم إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس الموقعة مع شركة روسية، وسيتم استخدام كل الإيرادات الناتجة عن أنشطة الميناء لصالح الدولة السورية".
https://sarabic.ae/20250122/إعلام-الحكومة-السورية-المؤقتة-تنهي-الاتفاق-مع-شركة-روسية-بشأن-مرفأ-طرطوس------1097022898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101591/43/1015914360_188:0:2884:2022_1920x0_80_0_0_3c75bf3595581af5470c16bca4a84483.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة: إدارة سوريا الجديدة تقود تفاوضا بشأن الوجود الروسي بالبلاد
كشف وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن السلطات السورية الجديدة تتفاوض مع روسيا بشأن وجود قواعدها العسكرية في البلاد، لكن الصيغة النهائية لم تتضح بعد.
وقال أبو قصرة خلال لقاء: "هناك تفاوض تتولاه الرئاسة من خلال وزارة الخارجية، وحتى الوقت الحالي، فإن الشكل النهائي غير واضح، ولم يأتينا توجيه من الرئاسة بخصوص التعامل مع الدولة الروسية".
وأوضح أبو قصرة أنه في النهاية إذا حدث أي توجه جديد سيتم إبلاغ وزارة الدفاع به لكي تتعامل معه بطريقة قانونية.
وفي وقت سابق من اليوم، ألغت الحكومة السورية الجديدة، اتفاقية الاستثمار الخاصة بإدارة مرفأ طرطوس
البحري المبرمة، عام 2019، مع الجانب الروسي.
وفي تصريحات لمدير جمارك طرطوس، رياض جودي، لوسائل إعلام، قال: "تم إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس الموقعة مع شركة روسية، وسيتم استخدام كل الإيرادات الناتجة عن أنشطة الميناء لصالح الدولة السورية".