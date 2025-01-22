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وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة: إدارة سوريا الجديدة تقود تفاوضا بشأن الوجود الروسي بالبلاد
وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة: إدارة سوريا الجديدة تقود تفاوضا بشأن الوجود الروسي بالبلاد
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن السلطات السورية الجديدة تتفاوض مع روسيا بشأن وجود قواعدها العسكرية في البلاد، لكن الصيغة النهائية... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T16:59+0000
2025-01-22T16:59+0000
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وقال أبو قصرة خلال لقاء: "هناك تفاوض تتولاه الرئاسة من خلال وزارة الخارجية، وحتى الوقت الحالي، فإن الشكل النهائي غير واضح، ولم يأتينا توجيه من الرئاسة بخصوص التعامل مع الدولة الروسية".وفي وقت سابق من اليوم، ألغت الحكومة السورية الجديدة، اتفاقية الاستثمار الخاصة بإدارة مرفأ طرطوس البحري المبرمة، عام 2019، مع الجانب الروسي.وفي تصريحات لمدير جمارك طرطوس، رياض جودي، لوسائل إعلام، قال: "تم إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس الموقعة مع شركة روسية، وسيتم استخدام كل الإيرادات الناتجة عن أنشطة الميناء لصالح الدولة السورية".
https://sarabic.ae/20250122/إعلام-الحكومة-السورية-المؤقتة-تنهي-الاتفاق-مع-شركة-روسية-بشأن-مرفأ-طرطوس------1097022898.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا

وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة: إدارة سوريا الجديدة تقود تفاوضا بشأن الوجود الروسي بالبلاد

16:59 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات روسية في قاعدة حميميم
طائرات روسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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تابعنا عبر
كشف وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن السلطات السورية الجديدة تتفاوض مع روسيا بشأن وجود قواعدها العسكرية في البلاد، لكن الصيغة النهائية لم تتضح بعد.
وقال أبو قصرة خلال لقاء: "هناك تفاوض تتولاه الرئاسة من خلال وزارة الخارجية، وحتى الوقت الحالي، فإن الشكل النهائي غير واضح، ولم يأتينا توجيه من الرئاسة بخصوص التعامل مع الدولة الروسية".

وأوضح أبو قصرة أنه في النهاية إذا حدث أي توجه جديد سيتم إبلاغ وزارة الدفاع به لكي تتعامل معه بطريقة قانونية.

ناجون يروون تفاصيل رحلة الموت على القارب اللبناني الغارق قبالة طرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
إعلام: الحكومة السورية المؤقتة تنهي الاتفاق مع شركة روسية بشأن مرفأ طرطوس
07:46 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، ألغت الحكومة السورية الجديدة، اتفاقية الاستثمار الخاصة بإدارة مرفأ طرطوس البحري المبرمة، عام 2019، مع الجانب الروسي.
وفي تصريحات لمدير جمارك طرطوس، رياض جودي، لوسائل إعلام، قال: "تم إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس الموقعة مع شركة روسية، وسيتم استخدام كل الإيرادات الناتجة عن أنشطة الميناء لصالح الدولة السورية".
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