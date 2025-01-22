https://sarabic.ae/20250122/إعلام-الحكومة-السورية-المؤقتة-تنهي-الاتفاق-مع-شركة-روسية-بشأن-مرفأ-طرطوس------1097022898.html

إعلام: الحكومة السورية المؤقتة تنهي الاتفاق مع شركة روسية بشأن مرفأ طرطوس

إعلام: الحكومة السورية المؤقتة تنهي الاتفاق مع شركة روسية بشأن مرفأ طرطوس

سبوتنيك عربي

ألغت الحكومة السورية الجديدة، اليوم الأربعاء، اتفاقية الاستثمار الخاصة بإدارة مرفأ طرطوس البحري المبرمة، عام 2019، مع الجانب الروسي. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T07:46+0000

2025-01-22T07:46+0000

2025-01-22T07:46+0000

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وفي تصريحات لمدير جمارك طرطوس، رياض جودي، لوسائل إعلام، قال: "تم إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس الموقعة مع شركة روسية، وسيتم استخدام كل الإيرادات الناتجة عن أنشطة الميناء لصالح الدولة السورية".وأكد مدير جمارك طرطوس بتصريح لوسائل إعلام، أن مرفأ طرطوس كان شبه معطل بسبب القوانين والرسوم العالية جداً على كل الخدمات المرفئية، وأن الحكومة الانتقالية اليوم تعمل على إعادة هيكلة العمل وتنظيمه بعيداً عن الروتين لاسيما أن المرفأ يضم عدة وزارات من النقل والمالية والتجارة الخارجية وغيرها وبالتالي سيتم تعديل الكثير من الأنظمة من الهيئة العامة للمعابر البرية والبحربة.ونوه بأن الإدارة الحالية سمحت بدخول مواد وبضائع كانت غير مسموحة كالكهربائيات، بينما الممنوع اليوم لأنواع محددة وهو العكس تماماً عن السابق، مشيراً إلى وجود حركة سفن ممتازة في مرفأ طرطوس اليوم سواء سورية أم عربية وعالمية وترانزيت محملة بشتى أنواع البضائع من حديد وكربونات وسكر وغيره.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استولت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا على التلفزيون الحكومي في دمشق وأعلنوا على الهواء مباشرة أنهم سيطروا على البلاد.وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه وعدد من الوزراء سيبقون في البلاد وأقاموا اتصالات مع قيادة المعارضة المسلحة.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات مع عدد من أطراف الصراع الاستقالة من منصبه ومغادرة البلاد، مع إعطاء تعليماته بانتقال السلطة سلميا، رغم أن روسيا لم تشارك في المفاوضات. "لفئات محددة"... قرار جديد يسمح بدخول السوريين إلى مصرتركيا تعيد افتتاح قنصليتها في مدينة حلب السورية لأول مرة منذ عام 2012... فيديو

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