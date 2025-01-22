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إعلام: الحكومة السورية المؤقتة تنهي الاتفاق مع شركة روسية بشأن مرفأ طرطوس
إعلام: الحكومة السورية المؤقتة تنهي الاتفاق مع شركة روسية بشأن مرفأ طرطوس
سبوتنيك عربي
ألغت الحكومة السورية الجديدة، اليوم الأربعاء، اتفاقية الاستثمار الخاصة بإدارة مرفأ طرطوس البحري المبرمة، عام 2019، مع الجانب الروسي. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T07:46+0000
2025-01-22T07:46+0000
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وفي تصريحات لمدير جمارك طرطوس، رياض جودي، لوسائل إعلام، قال: "تم إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس الموقعة مع شركة روسية، وسيتم استخدام كل الإيرادات الناتجة عن أنشطة الميناء لصالح الدولة السورية".وأكد مدير جمارك طرطوس بتصريح لوسائل إعلام، أن مرفأ طرطوس كان شبه معطل بسبب القوانين والرسوم العالية جداً على كل الخدمات المرفئية، وأن الحكومة الانتقالية اليوم تعمل على إعادة هيكلة العمل وتنظيمه بعيداً عن الروتين لاسيما أن المرفأ يضم عدة وزارات من النقل والمالية والتجارة الخارجية وغيرها وبالتالي سيتم تعديل الكثير من الأنظمة من الهيئة العامة للمعابر البرية والبحربة.ونوه بأن الإدارة الحالية سمحت بدخول مواد وبضائع كانت غير مسموحة كالكهربائيات، بينما الممنوع اليوم لأنواع محددة وهو العكس تماماً عن السابق، مشيراً إلى وجود حركة سفن ممتازة في مرفأ طرطوس اليوم سواء سورية أم عربية وعالمية وترانزيت محملة بشتى أنواع البضائع من حديد وكربونات وسكر وغيره.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استولت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا على التلفزيون الحكومي في دمشق وأعلنوا على الهواء مباشرة أنهم سيطروا على البلاد.وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه وعدد من الوزراء سيبقون في البلاد وأقاموا اتصالات مع قيادة المعارضة المسلحة.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات مع عدد من أطراف الصراع الاستقالة من منصبه ومغادرة البلاد، مع إعطاء تعليماته بانتقال السلطة سلميا، رغم أن روسيا لم تشارك في المفاوضات. "لفئات محددة"... قرار جديد يسمح بدخول السوريين إلى مصرتركيا تعيد افتتاح قنصليتها في مدينة حلب السورية لأول مرة منذ عام 2012... فيديو
https://sarabic.ae/20250121/هل-تحصل-مواجهة-عسكرية-بين-الحكومة-المؤقتة-في-سوريا-وقوات-قسد-؟-1097001271.html
https://sarabic.ae/20250121/وزير-الخارجية-السوري-يعلن-عن-حدث-لأول-مرة-في-تاريخ-بلاده-1097002394.html
https://sarabic.ae/20250119/سوريا-تعلن-عن-تنظيم-جديد-للتشكيلات-المسلحة-تحت-إشراف-وزارة-الدفاع-1096932725.html
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العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

إعلام: الحكومة السورية المؤقتة تنهي الاتفاق مع شركة روسية بشأن مرفأ طرطوس

07:46 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Safa Ismailناجون يروون تفاصيل "رحلة الموت" على القارب اللبناني الغارق قبالة طرطوس
ناجون يروون تفاصيل رحلة الموت على القارب اللبناني الغارق قبالة طرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Safa Ismail
تابعنا عبر
ألغت الحكومة السورية الجديدة، اليوم الأربعاء، اتفاقية الاستثمار الخاصة بإدارة مرفأ طرطوس البحري المبرمة، عام 2019، مع الجانب الروسي.
وفي تصريحات لمدير جمارك طرطوس، رياض جودي، لوسائل إعلام، قال: "تم إلغاء اتفاقية الاستثمار في ميناء طرطوس الموقعة مع شركة روسية، وسيتم استخدام كل الإيرادات الناتجة عن أنشطة الميناء لصالح الدولة السورية".
وأضاف المسؤول أن الميناء يخضع حالياً لإعادة هيكلة، وتجري محاولات لاستعادة قدرته الوظيفية بشكل كامل.
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وأكد مدير جمارك طرطوس بتصريح لوسائل إعلام، أن مرفأ طرطوس كان شبه معطل بسبب القوانين والرسوم العالية جداً على كل الخدمات المرفئية، وأن الحكومة الانتقالية اليوم تعمل على إعادة هيكلة العمل وتنظيمه بعيداً عن الروتين لاسيما أن المرفأ يضم عدة وزارات من النقل والمالية والتجارة الخارجية وغيرها وبالتالي سيتم تعديل الكثير من الأنظمة من الهيئة العامة للمعابر البرية والبحربة.
وأشار جودي إلى أن الرسوم الجمركية خفضت بقيمة 60% عن الرسوم السابقة والرسوم المرتفعة بقيت مفروضة فقط على بعض المنتجات لمراعاة المنتج المحلي وحمايته.
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
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أمس, 12:33 GMT
ونوه بأن الإدارة الحالية سمحت بدخول مواد وبضائع كانت غير مسموحة كالكهربائيات، بينما الممنوع اليوم لأنواع محددة وهو العكس تماماً عن السابق، مشيراً إلى وجود حركة سفن ممتازة في مرفأ طرطوس اليوم سواء سورية أم عربية وعالمية وترانزيت محملة بشتى أنواع البضائع من حديد وكربونات وسكر وغيره.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استولت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا على التلفزيون الحكومي في دمشق وأعلنوا على الهواء مباشرة أنهم سيطروا على البلاد.
مسلحون من المعارضة السورية يقفون على متن طائرة في مطار النيرب العسكري بعد سيطرتهم على المنشأة على مشارف حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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وقال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه وعدد من الوزراء سيبقون في البلاد وأقاموا اتصالات مع قيادة المعارضة المسلحة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات مع عدد من أطراف الصراع الاستقالة من منصبه ومغادرة البلاد، مع إعطاء تعليماته بانتقال السلطة سلميا، رغم أن روسيا لم تشارك في المفاوضات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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