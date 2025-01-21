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09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
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قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
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شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
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شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
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https://sarabic.ae/20250121/وزير-الخارجية-السوري-يعلن-عن-حدث-لأول-مرة-في-تاريخ-بلاده-1097002394.html
وزير الخارجية السوري يعلن عن "حدث لأول مرة في تاريخ بلاده"
وزير الخارجية السوري يعلن عن "حدث لأول مرة في تاريخ بلاده"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، أن سوريا ستشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025 في سويسرا. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، ذكر فيها أنه سيمثل سوريا خلال مشاركتها في المنتدى.وانطلقت فعاليات منتدى دافوس العالمي في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ24 من الشهر نفسه بمشاركة شخصيات سياسية واقتصادية بارزة من جميع أنحاء العالم.وقال الشيباني: "سننقل للعالم رؤيتنا التنموية حول مستقبل بلادنا وتطلعات شعبنا العظيم".ومنذ تولى منصبه، أجرى الشيباني عددا من الزيارات الخارجية شملت السعودية والإمارات والأردن وقطر وتركيا.وتولى الشيباني منصب وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، التي تم تشكيلها عقب إسقاط حكومة الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20250121/هل-تحصل-مواجهة-عسكرية-بين-الحكومة-المؤقتة-في-سوريا-وقوات-قسد-؟-1097001271.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

وزير الخارجية السوري يعلن عن "حدث لأول مرة في تاريخ بلاده"

12:33 GMT 21.01.2025
© AP Photoالعاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo
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أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، أن سوريا ستشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025 في سويسرا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، ذكر فيها أنه سيمثل سوريا خلال مشاركتها في المنتدى.
وانطلقت فعاليات منتدى دافوس العالمي في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ24 من الشهر نفسه بمشاركة شخصيات سياسية واقتصادية بارزة من جميع أنحاء العالم.
وقال الشيباني: "سننقل للعالم رؤيتنا التنموية حول مستقبل بلادنا وتطلعات شعبنا العظيم".
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
هل تحصل مواجهة عسكرية بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات "قسد" ؟
12:01 GMT
ومنذ تولى منصبه، أجرى الشيباني عددا من الزيارات الخارجية شملت السعودية والإمارات والأردن وقطر وتركيا.
وتولى الشيباني منصب وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، التي تم تشكيلها عقب إسقاط حكومة الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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