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سوريا تعلن عن تنظيم جديد للتشكيلات المسلحة تحت إشراف وزارة الدفاع
سوريا تعلن عن تنظيم جديد للتشكيلات المسلحة تحت إشراف وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عن مخرجات سلسلة الاجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلا عسكريا، وأنه جرى التوافق على ضرورة انخراط جميع التشكيلات في... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T11:18+0000
2025-01-19T11:18+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أن "وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، عقد 47 جلسة مكثفة مع قادة وضباط من مختلف الفصائل".ومن المتوقع أن تُعقد جلسات جديدة بعد الانتهاء من عمل اللجنة العليا، لتثبيت الهيكلية الجديدة وتعيين القيادات، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع السورية.وكشف العقيد رياض الأسعد، مؤسس "الجيش السوري الحر" هدف زيارته إلى دمشق، في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى دور الضباط المنشقين بالمرحلة المقبلة في سوريا، على حد قوله.وأضاف: "الناس بدأت تتساءل عن المرحلة الانتقالية، وعن كيفية تحقيق الاستقرار بعد النصر، هناك أسئلة تتعلق بالاقتصاد، الوظائف، ومستقبل المهجرين، وهي قضايا تحتاج إلى إجابات واضحة".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سوريا تعلن عن تنظيم جديد للتشكيلات المسلحة تحت إشراف وزارة الدفاع

11:18 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية يقفون على متن طائرة في مطار النيرب العسكري بعد سيطرتهم على المنشأة على مشارف حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية يقفون على متن طائرة في مطار النيرب العسكري بعد سيطرتهم على المنشأة على مشارف حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Omar Albam
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أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عن مخرجات سلسلة الاجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلا عسكريا، وأنه جرى التوافق على ضرورة انخراط جميع التشكيلات في هيكلية الوزارة الجديدة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أن "وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، عقد 47 جلسة مكثفة مع قادة وضباط من مختلف الفصائل".
وأضاف البيان: "تشكيل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية (ضباط، صف ضباط، أفراد وكوادر أكاديمية) وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأصول العسكرية (الآليات، التقنيات، الثكنات، السلاح) وتنظيم البيانات لرفعها إلى وزارة الدفاع".
ومن المتوقع أن تُعقد جلسات جديدة بعد الانتهاء من عمل اللجنة العليا، لتثبيت الهيكلية الجديدة وتعيين القيادات، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع السورية.
وكشف العقيد رياض الأسعد، مؤسس "الجيش السوري الحر" هدف زيارته إلى دمشق، في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى دور الضباط المنشقين بالمرحلة المقبلة في سوريا، على حد قوله.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
أردوغان: مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء قد انهار
أمس, 13:14 GMT

وأشار الأسعد إلى أنه التقى بعدد من السياسيين والعسكريين، وتم "طرح العديد من التساؤلات حول مصير البلاد، خاصة المدنيين والعسكريين، الذين انشقوا عن النظام".

وأضاف: "الناس بدأت تتساءل عن المرحلة الانتقالية، وعن كيفية تحقيق الاستقرار بعد النصر، هناك أسئلة تتعلق بالاقتصاد، الوظائف، ومستقبل المهجرين، وهي قضايا تحتاج إلى إجابات واضحة".
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