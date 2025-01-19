https://sarabic.ae/20250119/سوريا-تعلن-عن-تنظيم-جديد-للتشكيلات-المسلحة-تحت-إشراف-وزارة-الدفاع-1096932725.html
سوريا تعلن عن تنظيم جديد للتشكيلات المسلحة تحت إشراف وزارة الدفاع
سوريا تعلن عن تنظيم جديد للتشكيلات المسلحة تحت إشراف وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عن مخرجات سلسلة الاجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلا عسكريا، وأنه جرى التوافق على ضرورة انخراط جميع التشكيلات في... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T11:18+0000
2025-01-19T11:18+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أن "وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، عقد 47 جلسة مكثفة مع قادة وضباط من مختلف الفصائل".ومن المتوقع أن تُعقد جلسات جديدة بعد الانتهاء من عمل اللجنة العليا، لتثبيت الهيكلية الجديدة وتعيين القيادات، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع السورية.وكشف العقيد رياض الأسعد، مؤسس "الجيش السوري الحر" هدف زيارته إلى دمشق، في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى دور الضباط المنشقين بالمرحلة المقبلة في سوريا، على حد قوله.وأضاف: "الناس بدأت تتساءل عن المرحلة الانتقالية، وعن كيفية تحقيق الاستقرار بعد النصر، هناك أسئلة تتعلق بالاقتصاد، الوظائف، ومستقبل المهجرين، وهي قضايا تحتاج إلى إجابات واضحة".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سوريا تعلن عن تنظيم جديد للتشكيلات المسلحة تحت إشراف وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عن مخرجات سلسلة الاجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلا عسكريا، وأنه جرى التوافق على ضرورة انخراط جميع التشكيلات في هيكلية الوزارة الجديدة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أن "وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، عقد 47 جلسة مكثفة مع قادة وضباط من مختلف الفصائل".
وأضاف البيان: "تشكيل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية (ضباط، صف ضباط، أفراد وكوادر أكاديمية) وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأصول العسكرية (الآليات، التقنيات، الثكنات، السلاح) وتنظيم البيانات لرفعها إلى وزارة الدفاع".
ومن المتوقع أن تُعقد جلسات جديدة بعد الانتهاء من عمل اللجنة العليا، لتثبيت الهيكلية الجديدة وتعيين القيادات، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع السورية.
وكشف العقيد رياض الأسعد، مؤسس "الجيش السوري الحر" هدف زيارته إلى دمشق، في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى دور الضباط المنشقين بالمرحلة المقبلة في سوريا، على حد قوله.
وأشار الأسعد إلى أنه التقى بعدد من السياسيين والعسكريين، وتم "طرح العديد من التساؤلات حول مصير البلاد، خاصة المدنيين والعسكريين، الذين انشقوا عن النظام".
وأضاف: "الناس بدأت تتساءل عن المرحلة الانتقالية، وعن كيفية تحقيق الاستقرار بعد النصر، هناك أسئلة تتعلق بالاقتصاد، الوظائف، ومستقبل المهجرين، وهي قضايا تحتاج إلى إجابات واضحة".