https://sarabic.ae/20250119/الأمم-المتحدة-تكشف-عن-أرقام-اللاجئين-السوريين-العائدين-منذ-رحيل-حكومة-الأسد--1096932862.html
الأمم المتحدة تكشف عن أرقام اللاجئين السوريين العائدين منذ رحيل حكومة الأسد
الأمم المتحدة تكشف عن أرقام اللاجئين السوريين العائدين منذ رحيل حكومة الأسد
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن أحدث أرقام لللاجئين السوريين، الذين عادوا إلى بلادهم، منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الشهر الماضي. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، أمس السبت، إن "أكثر من 200 ألف لاجئ سوري، عادوا إلى بلادهم، منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024".وكشف جدول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي نشره غراندي، عبر منصة "إكس"، أنه "بين 8 ديسمبر 2024 و16 يناير (كانون الثاني) 2025، عاد نحو 195200 لاجئ سوري، إلى بلادهم".كما أشار غراندي في تغريدته، إلى أنه سيزور سوريا ودول الجوار، قريبا، "في وقت تكثّف فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعمها للعائدين وللمجتمعات المضيفة"، وفق قوله.وفي 8 ديسمبر 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250102/تذاكر-مجانية-السفارة-السورية-في-القاهرة-توجه-نداء-للسوريين-الراغبين-بالعودة-1096429809.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأمم المتحدة تكشف عن أرقام اللاجئين السوريين العائدين منذ رحيل حكومة الأسد
أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن أحدث أرقام لللاجئين السوريين، الذين عادوا إلى بلادهم، منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الشهر الماضي.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، أمس السبت، إن "أكثر من 200 ألف لاجئ سوري، عادوا إلى بلادهم، منذ الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024".
وكشف جدول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي نشره غراندي، عبر منصة "إكس"، أنه "بين 8 ديسمبر 2024 و16 يناير (كانون الثاني) 2025، عاد نحو 195200 لاجئ سوري، إلى بلادهم".
كما أشار غراندي في تغريدته، إلى أنه سيزور سوريا ودول الجوار، قريبا، "في وقت تكثّف فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعمها للعائدين وللمجتمعات المضيفة"، وفق قوله.
وفي 8 ديسمبر 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.