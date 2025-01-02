https://sarabic.ae/20250102/تذاكر-مجانية-السفارة-السورية-في-القاهرة-توجه-نداء-للسوريين-الراغبين-بالعودة-1096429809.html

تذاكر مجانية... السفارة السورية في القاهرة توجه نداء للسوريين الراغبين بالعودة

تذاكر مجانية... السفارة السورية في القاهرة توجه نداء للسوريين الراغبين بالعودة

سبوتنيك عربي

وجهت السفارة السورية في القاهرة، اليوم الخميس، نداء إلى مواطنيها المقيمين على أرض مصر، الذي يواجهون صعوبات في الحصول على جوازات سفر في الوقت الحالي، للعودة إلى... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T18:19+0000

2025-01-02T18:19+0000

2025-01-02T18:19+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg

وقالت السفارة في بيان لها عير "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه "نظرا للصعوبات الفنية التي تحول دون إصدار جوازات السفر في الوقت الحالي، وحرصا على الرد على استفسارات المواطنين الراغبين في العودة إلى سوريا دون امتلاك جواز سفر ساري المفعول، توضح السفارة أنه يمكن منح تذاكر مرور مجانية لتسهيل العودة".وتابعت السفارة موضحة أنه "يتم إصدار تذكرة المرور في نفس اليوم دون الحاجة إلى موعد مسبق، على أن يتم إحضار وثيقة إثبات شخصية وصورتين شخصيتين".وكانت السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان، أعلنت إصدارها نحو 30 ألف جواز سفر منذ اليوم التالي (9 ديسمبر/ كانون الأول 2024) لتنحي الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.وأضاف القائم بأعمال السفارة، إحسان الرمان، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أن السفارة السورية في عمّان كانت أول من بدأ بتجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا؛ بعد تولي الإدارة الجديدة في سوريا مهامها، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على السوريين المقيمين في الأردن.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025وكان البشير، يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري، ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.

https://sarabic.ae/20241228/أول-رد-مصري-على-أنباء-اعتزام-وزير-الخارجية-زيارة-سوريا-1096285498.html

https://sarabic.ae/20241228/وزير-الخارجية-في-الحكومة-السورية-المؤقتة-يبعث-رسالة-إلى-مصر-1096285244.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي