تذاكر مجانية... السفارة السورية في القاهرة توجه نداء للسوريين الراغبين بالعودة

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250102/تذاكر-مجانية-السفارة-السورية-في-القاهرة-توجه-نداء-للسوريين-الراغبين-بالعودة-1096429809.html
تذاكر مجانية... السفارة السورية في القاهرة توجه نداء للسوريين الراغبين بالعودة
تذاكر مجانية... السفارة السورية في القاهرة توجه نداء للسوريين الراغبين بالعودة
سبوتنيك عربي
وجهت السفارة السورية في القاهرة، اليوم الخميس، نداء إلى مواطنيها المقيمين على أرض مصر، الذي يواجهون صعوبات في الحصول على جوازات سفر في الوقت الحالي، للعودة إلى... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T18:19+0000
2025-01-02T18:19+0000
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وقالت السفارة في بيان لها عير "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه "نظرا للصعوبات الفنية التي تحول دون إصدار جوازات السفر في الوقت الحالي، وحرصا على الرد على استفسارات المواطنين الراغبين في العودة إلى سوريا دون امتلاك جواز سفر ساري المفعول، توضح السفارة أنه يمكن منح تذاكر مرور مجانية لتسهيل العودة".وتابعت السفارة موضحة أنه "يتم إصدار تذكرة المرور في نفس اليوم دون الحاجة إلى موعد مسبق، على أن يتم إحضار وثيقة إثبات شخصية وصورتين شخصيتين".وكانت السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان، أعلنت إصدارها نحو 30 ألف جواز سفر منذ اليوم التالي (9 ديسمبر/ كانون الأول 2024) لتنحي الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.وأضاف القائم بأعمال السفارة، إحسان الرمان، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أن السفارة السورية في عمّان كانت أول من بدأ بتجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا؛ بعد تولي الإدارة الجديدة في سوريا مهامها، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على السوريين المقيمين في الأردن.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025وكان البشير، يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري، ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
https://sarabic.ae/20241228/أول-رد-مصري-على-أنباء-اعتزام-وزير-الخارجية-زيارة-سوريا-1096285498.html
https://sarabic.ae/20241228/وزير-الخارجية-في-الحكومة-السورية-المؤقتة-يبعث-رسالة-إلى-مصر-1096285244.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

تذاكر مجانية... السفارة السورية في القاهرة توجه نداء للسوريين الراغبين بالعودة

18:19 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
علم سوريا الجديد
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
وجهت السفارة السورية في القاهرة، اليوم الخميس، نداء إلى مواطنيها المقيمين على أرض مصر، الذي يواجهون صعوبات في الحصول على جوازات سفر في الوقت الحالي، للعودة إلى وطنهم.
وقالت السفارة في بيان لها عير "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه "نظرا للصعوبات الفنية التي تحول دون إصدار جوازات السفر في الوقت الحالي، وحرصا على الرد على استفسارات المواطنين الراغبين في العودة إلى سوريا دون امتلاك جواز سفر ساري المفعول، توضح السفارة أنه يمكن منح تذاكر مرور مجانية لتسهيل العودة".
وتابعت السفارة موضحة أنه "يتم إصدار تذكرة المرور في نفس اليوم دون الحاجة إلى موعد مسبق، على أن يتم إحضار وثيقة إثبات شخصية وصورتين شخصيتين".
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
أول رد مصري على أنباء اعتزام وزير الخارجية زيارة سوريا
28 ديسمبر 2024, 15:22 GMT
وكانت السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان، أعلنت إصدارها نحو 30 ألف جواز سفر منذ اليوم التالي (9 ديسمبر/ كانون الأول 2024) لتنحي الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
وأضاف القائم بأعمال السفارة، إحسان الرمان، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أن السفارة السورية في عمّان كانت أول من بدأ بتجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا؛ بعد تولي الإدارة الجديدة في سوريا مهامها، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على السوريين المقيمين في الأردن.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة يبعث رسالة إلى مصر
28 ديسمبر 2024, 15:11 GMT
وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025
وكان البشير، يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري، ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.
ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
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