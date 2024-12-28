https://sarabic.ae/20241228/وزير-الخارجية-في-الحكومة-السورية-المؤقتة-يبعث-رسالة-إلى-مصر-1096285244.html

وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة يبعث رسالة إلى مصر

وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة يبعث رسالة إلى مصر

سبوتنيك عربي

بعث أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم السبت، برسالة إلى الحكومة المصرية. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T15:11+0000

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وكتب الشيباني عبر حسابه الموثق على منصة "إكس": "نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".وتأتي تصريحات وزير الخارجية السوري، بعد أن كشف مصدر مصري مطلع، خلال الساعات الماضية، عن عدم صحة أنباء بشأن زيارة قريبة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إلى سوريا، ولقاء قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.وأضاف المصدر أن وزير الخارجية يجري حاليا جولة أفريقية، حيث يزور دولة تشاد، وسيعود إلى القاهرة للقاء وزير الخارجية السوداني، في العاصمة الإدارية، اليوم السبت، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وتابع المصدر مؤكدا أن مصر حريصة على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شؤونها.وأعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، يوم السبت الماضي، تعيين أسعد الشيباني، وزيرا الخارجية في الحكومة المؤقتة.والتقت وفود رسمية من العراق والأردن وقطر والبحرين، بالإدارة السورية الجديدة، وقابلت قائدها، أحمد الشرع، بعد سقوط نظام الأسد. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل من المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.

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