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"لفئات محددة"... قرار جديد يسمح بدخول السوريين إلى مصر
"لفئات محددة"... قرار جديد يسمح بدخول السوريين إلى مصر
سبوتنيك عربي
اتخذت السلطات المصرية قرارا جديدا يلبي رغبة عدد كبير من السوريين وخاصة الطلبة الذين يرغبون في استكمال تعليمهم في المدارس والجامعات المصرية. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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أعلن القرار السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في العاصمة السورية دمشق، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء.ونص القرار على إعادة فتح باب منح التأشيرات لفئات محددة من السوريين وأبرزهم الطلبة المقيدين في مختلف المراحل التعليمية في المدارس المصرية.كما شمل القرار أيضا المستثمرين السوريين وأسرهم وأزواج وزوجات المواطنين المصريين.وقال القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، إن هذا القرار يعكس الروابط التاريخية بين المصريين والسوريين ويهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية بين البلدين.يأتي ذلك بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام حول منع مصر دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية "شنغن" إلى البلاد قبل الحصول على الموافقة الأمنية.وكانت مصر قد أعلنت تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم إثر سقوط حكومة الأسد في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وقبل أيام، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى "تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".كما أكد عبد العاطي على "وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة"، داعيًا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا.
https://sarabic.ae/20241228/الخارجية-السورية-الجديدة-تتحدث-لأول-مرة-عن-العلاقة-مع-مصر-1096286896.html
https://sarabic.ae/20241231/عبد-العاطي-يهاتف-الشيباني-أول-اتصال-رسمي-بين-مصر-والحكومة-السورية-المؤقتة-1096371861.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, مصر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, مصر

"لفئات محددة"... قرار جديد يسمح بدخول السوريين إلى مصر

10:01 GMT 21.01.2025
© Getty Images / Sayed Hassan / Contributorوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Sayed Hassan / Contributor
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اتخذت السلطات المصرية قرارا جديدا يلبي رغبة عدد كبير من السوريين وخاصة الطلبة الذين يرغبون في استكمال تعليمهم في المدارس والجامعات المصرية.
أعلن القرار السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في العاصمة السورية دمشق، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
الخارجية السورية الجديدة تتحدث لأول مرة عن "العلاقة مع مصر"
28 ديسمبر 2024, 16:09 GMT
ونص القرار على إعادة فتح باب منح التأشيرات لفئات محددة من السوريين وأبرزهم الطلبة المقيدين في مختلف المراحل التعليمية في المدارس المصرية.
كما شمل القرار أيضا المستثمرين السوريين وأسرهم وأزواج وزوجات المواطنين المصريين.
وقال القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، إن هذا القرار يعكس الروابط التاريخية بين المصريين والسوريين ويهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية بين البلدين.
يأتي ذلك بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام حول منع مصر دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية "شنغن" إلى البلاد قبل الحصول على الموافقة الأمنية.
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
عبد العاطي يهاتف الشيباني.. أول اتصال رسمي بين مصر والحكومة السورية المؤقتة
31 ديسمبر 2024, 20:21 GMT
وكانت مصر قد أعلنت تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم إثر سقوط حكومة الأسد في الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقبل أيام، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى "تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".
كما أكد عبد العاطي على "وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة"، داعيًا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا.
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