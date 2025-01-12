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مصر: لا يجب إيواء أي عناصر إرهابية في سوريا
مصر: لا يجب إيواء أي عناصر إرهابية في سوريا
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، على "أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أية عناصر... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T14:16+0000
2025-01-12T14:16+0000
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كما طالب في كلمة له بالاجتماع الوزاري العربي حول سوريا، في العاصمة السعودية الرياض، بـ"تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وأضاف البيان أن وزير الخارجية المصري "استعرض في كلمته بلاده الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق".كما دعا إلى "تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على "وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا"، بحسب البيان.وشدد على "أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها".كما أعرب عبد العاطي عن "إدانة مصر للغارات الإسرائيلية الممنهجة، التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241228/وزير-الخارجية-في-الحكومة-السورية-المؤقتة-يبعث-رسالة-إلى-مصر-1096285244.html
https://sarabic.ae/20250110/كيف-تسببت-مصر-وسوريا-بوضع-ألواح-شمسية-فوق-البيت-الأبيض-1096644448.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مصر: لا يجب إيواء أي عناصر إرهابية في سوريا

14:16 GMT 12.01.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
شدد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، على "أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة".
كما طالب في كلمة له بالاجتماع الوزاري العربي حول سوريا، في العاصمة السعودية الرياض، بـ"تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية المصري "استعرض في كلمته بلاده الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق".
كما دعا إلى "تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
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كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على "وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا"، بحسب البيان.
وشدد على "أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها".
كما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها لأراض سورية"، مشيرا إلى "رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما يمثل خرقا للقانون الدولي"، داعيا في هذا السياق إلى "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلتها واحترام اتفاقية فض الاشتباك".
كما أعرب عبد العاطي عن "إدانة مصر للغارات الإسرائيلية الممنهجة، التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
البيت الأبيض، واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
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10 يناير, 06:54 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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