https://sarabic.ae/20250112/انعقاد-اجتماع-لوزراء-خارجية-دول-عربية-بشأن-سوريا-في-الرياض-بمشاركة-دولية-ما-هي-أبرز-أهدافه؟-1096708201.html
انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول عربية بشأن سوريا في الرياض بمشاركة دولية.. ما هي أبرز أهدافه؟
انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول عربية بشأن سوريا في الرياض بمشاركة دولية.. ما هي أبرز أهدافه؟
سبوتنيك عربي
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أعمال اجتماع دولي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل سوريا، وذلك بحضور وزراء خارجية من دول عدة وممثلين عن منظمات... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T09:52+0000
2025-01-12T09:52+0000
2025-01-12T09:52+0000
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وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات "اجتماع العقبة"، الذي عُقد في الأردن الشهر الماضي، والذي شدد على ضرورة دعم الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل أفضل.وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية بالشأن السوري، على رأسهم الإدارة السورية الجديدة، حيث وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إلى الرياض للمشاركة في أعمال الاجتماع.وشارك في الاجتماع عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن والعراق ولبنان والكويت، إلى جانب مشاركة إقليمية ممثلة بتركيا، أما المشاركة الغربية فجاءت ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة إلى جانب الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.ويسعى الاجتماع إلى تحقيق أهداف عدة من أهمها:ويستند اجتماع الرياض إلى توصيات "اجتماع العقبة"، الذي دعا إلى بلورة موقف جامع يساند سوريا في جهودها لبناء مستقبل أفضل، كما أكد على ضرورة إشراك جميع الأطراف السورية في العملية السياسية.ومن المتوقع أن يشكل هذا الاجتماع نقطة تحول مهمة في مسار الأزمة السورية، حيث سيتم بحث سبل دعم الاستقرار والتنمية في سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, منظمة الأمم المتحدة
انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول عربية بشأن سوريا في الرياض بمشاركة دولية.. ما هي أبرز أهدافه؟
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أعمال اجتماع دولي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل سوريا، وذلك بحضور وزراء خارجية من دول عدة وممثلين عن منظمات دولية.
وقالت وسائل إعلام سعودية، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توصيات "اجتماع العقبة"، الذي عُقد في الأردن الشهر الماضي، والذي شدد على ضرورة دعم الشعب السوري في جهوده لبناء مستقبل أفضل.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية بالشأن السوري، على رأسهم الإدارة السورية الجديدة، حيث وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إلى الرياض للمشاركة في أعمال الاجتماع.
وشارك في الاجتماع عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن والعراق ولبنان والكويت، إلى جانب مشاركة إقليمية ممثلة بتركيا، أما المشاركة الغربية فجاءت ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة إلى جانب الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.
ويسعى الاجتماع إلى تحقيق أهداف عدة من أهمها:
العمل على دعم العملية السياسية في سوريا وتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة
المساهمة في بناء دولة مدنية ديمقراطية سورية تحترم حقوق الإنسان
دعم الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف في سوريا
المساهمة في إعادة إعمار المناطق السورية المدمرة
ويستند اجتماع الرياض إلى توصيات "اجتماع العقبة"، الذي دعا إلى بلورة موقف جامع يساند سوريا في جهودها لبناء مستقبل أفضل، كما أكد على ضرورة إشراك جميع الأطراف السورية في العملية السياسية.
ومن المتوقع أن يشكل هذا الاجتماع نقطة تحول مهمة في مسار الأزمة السورية، حيث سيتم بحث سبل دعم الاستقرار والتنمية في سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.