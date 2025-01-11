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إسرائيل تمهد طريقا عسكريا جديدا في جنوب سوريا
إسرائيل تمهد طريقا عسكريا جديدا في جنوب سوريا
سبوتنيك عربي
يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياته في جنوب سوريا، حيث دخلت قواته، اليوم السبت، المنطقة الغربية من قرية المعلقة في محافظة القنيطرة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت جريدة "الوطن" السورية، أن القوات الإسرائيلية قامت بشق طريق يصل بين الحدود ونقطة الدرعيات العسكرية.وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية غربي بلدة المعلقة في القنيطرة.وفي وقت لاحق، أعلنت الجريدة انسحاب القوات الإسرائيلية من بلدة المعلقة باتجاه الجولان السوري المحتل.وتكتسب هذه التحركات أهمية كبيرة، كون محافظة القنيطرة تشكل شريانا حيويا يربط الجنوب السوري بمرتفعات الجولان المحتلة، بينما تطل منطقة الدرعيات على مواقع استراتيجية في الجولان.وكشف المسؤولون لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان، ألا يتمكن حلفاء الحكم الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.وأشاروا إلى ضرورة وجود مجال للنفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومترا داخل سوريا، يكون تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لمراقبة ومنع ظهور تهديدات محتملة.ومنذ سقوط حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الـ 8 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية بالتوغل داخل الأرضي السورية.وقال مصدر في جنوب سوريا، لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش الإسرائيلي بدأ بالتوغل داخل الأراضي السورية بمساحة 240 كم مربع في أرياف محافظات درعا والقنيطرة ودمشق، أما بالنسبة لعمق التوغل قد بلغ 22 كم في سفوح جبل الشيخ و13 كم في محافظة القنيطرة وكمساحة إجمالية سيطر الجيش الإسرائيلي على 95% من المحافظة".وأضاف المصدر أن "الجيش الإسرائيلي سيطر على 8 مرتفعات استراتيجية بين منطقة جبل الشيخ وصولا إلى حوض اليرموك بخط طول بين الشمال والجنوب تقدر ب 85 كم، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية في بداية التوغل 7 نقاط مراقبة وأضافت نقطة أخرى عند مرتفع شارة الحرمون الاستراتيجي والذي يشرف على كامل ضواحي ريف دمشق الغربية وطريق دمشق بيروت وصولاً إلى الحدود السورية اللبنانية في منطقة البقاع الشرقي".
https://sarabic.ae/20250110/-تفتيت-سوريا-إلى-كنتونات-مسؤولون-إسرائيليون-يدرسون-خطة-سرية-1096647529.html
https://sarabic.ae/20250110/رغم-تطمينات-الشرع-إسرائيل-تعتزم-الاحتفاظ-بمحيط-للعمليات-داخل-الأراضي-السورية-1096647092.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تمهد طريقا عسكريا جديدا في جنوب سوريا

11:51 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 12:10 GMT 11.01.2025)
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياته في جنوب سوريا، حيث دخلت قواته، اليوم السبت، المنطقة الغربية من قرية المعلقة في محافظة القنيطرة.
وذكرت جريدة "الوطن" السورية، أن القوات الإسرائيلية قامت بشق طريق يصل بين الحدود ونقطة الدرعيات العسكرية.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية غربي بلدة المعلقة في القنيطرة.
وفي وقت لاحق، أعلنت الجريدة انسحاب القوات الإسرائيلية من بلدة المعلقة باتجاه الجولان السوري المحتل.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
تفتيت سوريا إلى كنتونات... مسؤولون إسرائيليون يدرسون "خطة سرية"
أمس, 09:13 GMT
وتكتسب هذه التحركات أهمية كبيرة، كون محافظة القنيطرة تشكل شريانا حيويا يربط الجنوب السوري بمرتفعات الجولان المحتلة، بينما تطل منطقة الدرعيات على مواقع استراتيجية في الجولان.
وأمس الجمعة، صرح مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى بأن تل أبيب "ستحتاج" إلى الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترا، داخل الأراضي السورية.
وكشف المسؤولون لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان، ألا يتمكن حلفاء الحكم الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.
وأشاروا إلى ضرورة وجود مجال للنفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومترا داخل سوريا، يكون تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لمراقبة ومنع ظهور تهديدات محتملة.
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
رغم تطمينات الشرع... إسرائيل تعتزم الاحتفاظ بمحيط للعمليات داخل الأراضي السورية
أمس, 09:11 GMT
ومنذ سقوط حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الـ 8 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية بالتوغل داخل الأرضي السورية.
وقال مصدر في جنوب سوريا، لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش الإسرائيلي بدأ بالتوغل داخل الأراضي السورية بمساحة 240 كم مربع في أرياف محافظات درعا والقنيطرة ودمشق، أما بالنسبة لعمق التوغل قد بلغ 22 كم في سفوح جبل الشيخ و13 كم في محافظة القنيطرة وكمساحة إجمالية سيطر الجيش الإسرائيلي على 95% من المحافظة".
وأضاف المصدر أن "الجيش الإسرائيلي سيطر على 8 مرتفعات استراتيجية بين منطقة جبل الشيخ وصولا إلى حوض اليرموك بخط طول بين الشمال والجنوب تقدر ب 85 كم، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية في بداية التوغل 7 نقاط مراقبة وأضافت نقطة أخرى عند مرتفع شارة الحرمون الاستراتيجي والذي يشرف على كامل ضواحي ريف دمشق الغربية وطريق دمشق بيروت وصولاً إلى الحدود السورية اللبنانية في منطقة البقاع الشرقي".
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