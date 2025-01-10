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تفتيت سوريا إلى كنتونات... مسؤولون إسرائيليون يدرسون "خطة سرية"

تفتيت سوريا إلى كنتونات... مسؤولون إسرائيليون يدرسون "خطة سرية"

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا سريا عقد أخيرا داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، خصص لمناقشة الوضع المستقبلي في سوريا، حيث تم طرح اقتراح لعقد مؤتمر دولي... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T09:13+0000

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وحسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الخميس، ترأس الاجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتم تقديم نتائجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.وأوضحت أن النقاشات في الاجتماع السري تناولت الوضع في سوريا، خاصة بعد التغيرات الأخيرة في الإدارة السورية، مع تسليط الضوء على مواقف القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.وأشار التقرير إلى أن إيلي كوهين، وزير الطاقة الحالي والخارجية السابق، هو صاحب الاقتراح بعقد المؤتمر الدولي حول سوريا، مع التركيز على إمكانية تقسيم البلاد إلى كانتونات لضمان حماية حقوق وأمن جميع المجموعات العرقية في سوريا.وتعتقد هذه المصادر، حسب الصحيفة، أن أحد السبل التي قد تؤدي إلى الاستقرار في سوريا هو عقد المؤتمر الذي من شأنه إعادة تشكيل حدود سوريا، مما يتيح لإسرائيل سحب قواتها دون الإضرار بمصالحها الأمنية.

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