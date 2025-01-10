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تفتيت سوريا إلى كنتونات... مسؤولون إسرائيليون يدرسون "خطة سرية"
تفتيت سوريا إلى كنتونات... مسؤولون إسرائيليون يدرسون "خطة سرية"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا سريا عقد أخيرا داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، خصص لمناقشة الوضع المستقبلي في سوريا، حيث تم طرح اقتراح لعقد مؤتمر دولي... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
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وحسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الخميس، ترأس الاجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتم تقديم نتائجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.وأوضحت أن النقاشات في الاجتماع السري تناولت الوضع في سوريا، خاصة بعد التغيرات الأخيرة في الإدارة السورية، مع تسليط الضوء على مواقف القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.وأشار التقرير إلى أن إيلي كوهين، وزير الطاقة الحالي والخارجية السابق، هو صاحب الاقتراح بعقد المؤتمر الدولي حول سوريا، مع التركيز على إمكانية تقسيم البلاد إلى كانتونات لضمان حماية حقوق وأمن جميع المجموعات العرقية في سوريا.وتعتقد هذه المصادر، حسب الصحيفة، أن أحد السبل التي قد تؤدي إلى الاستقرار في سوريا هو عقد المؤتمر الذي من شأنه إعادة تشكيل حدود سوريا، مما يتيح لإسرائيل سحب قواتها دون الإضرار بمصالحها الأمنية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
تفتيت سوريا إلى كنتونات... مسؤولون إسرائيليون يدرسون "خطة سرية"
09:13 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 09:36 GMT 10.01.2025)
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا سريا عقد أخيرا داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، خصص لمناقشة الوضع المستقبلي في سوريا، حيث تم طرح اقتراح لعقد مؤتمر دولي لتقسيم سوريا إلى كانتونات (مناطق إدارية).
وحسبما أفادت
صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الخميس، ترأس الاجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتم تقديم نتائجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو يعتزم عقد اجتماع خاص في الأيام المقبلة لدراسة الموضوع بشكل أوسع، مع التركيز بشكل خاص على التهديد الذي يشكله الوجود التركي في سوريا بالنسبة لإسرائيل.
27 ديسمبر 2024, 08:28 GMT
وأوضحت أن النقاشات في الاجتماع السري تناولت الوضع في سوريا، خاصة بعد التغيرات الأخيرة في الإدارة السورية
، مع تسليط الضوء على مواقف القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.
كما تم التطرق إلى المخاوف بشأن أمن الأقليات الدرزية والكردية، التي تربطها علاقات صداقة مع إسرائيل، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
28 ديسمبر 2024, 11:20 GMT
وأشار التقرير إلى أن إيلي كوهين، وزير الطاقة الحالي والخارجية السابق، هو صاحب الاقتراح بعقد المؤتمر الدولي حول سوريا، مع التركيز على إمكانية تقسيم البلاد إلى كانتونات لضمان حماية حقوق وأمن جميع المجموعات العرقية في سوريا.
ووفقا لكوهين، فإن الهدف من هذا الاقتراح هو تأمين الحدود الشمالية لإسرائيل، والسماح لها بالدفاع عن نفسها بشكل فعال ضد تهديدات الفصائل السورية غير الملتزمة باتفاقات الفصل العسكري.
وفي الإطار، نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، تأكيدها أن تل أبيب لا تخطط للاستقرار طويلا في سوريا، لكنها لن تغادر المناطق التي استولت عليها حتى يتم تحقيق الاستقرار في البلاد.
وتعتقد هذه المصادر، حسب الصحيفة، أن أحد السبل التي قد تؤدي إلى الاستقرار في سوريا هو عقد المؤتمر الذي من شأنه إعادة تشكيل حدود سوريا، مما يتيح لإسرائيل سحب قواتها دون الإضرار بمصالحها الأمنية.