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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
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خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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التحضير للحرب مع تركيا.. تفاصيل مثيرة من داخل إسرائيل
التحضير للحرب مع تركيا.. تفاصيل مثيرة من داخل إسرائيل
سبوتنيك عربي
اعتبرت لجنة حكومية إسرائيلية أن الجيش التركي يمثل خطرا يفوق ما وصفته بـ"المشروع الإيراني" آلاف المرات، بحسب قولها. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T08:07+0000
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وقالت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة لتقييم قوة الجيش الإسرائيلي، إن "تركيا العثمانية تمتلك جيشا متقدما ويجب أن تتحضر إسرائيل للحرب معها"، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز"، اليوم الثلاثاء.وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء ضمن التوصيات التي قدمتها اللجنة للحكومة بعد فحص ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة في إسرائيل.ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتّم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".ولفتت إلى أن ما وصفته بـ"قوة سنية متطرفة" لن تقبل أيضاً بوجود إسرائيل، وقد ينشأ في سوريا تهديد أكبر من التهديد الإيراني، على حد قولها.وحذّرت اللجنة من أن تصبح تركيا ما وصفته بـ"مبعوث تركي" يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق ويقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر.وأوصت اللجنة ببناء المزيد من التحصينات على مدار السنوات المقبلة لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية إلى باطن الأرض حتى يمكنها الصمود في وجه الهجمات، مع تعزيز قدراتها في مجال التصنيع العسكري.وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة "لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها"، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".
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https://sarabic.ae/20250106/أردوغان-يحذر-من-أي-تقسيم-لسوريا-ويؤكد-استعداد-تركيا-للتدخل-1096539264.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم

التحضير للحرب مع تركيا.. تفاصيل مثيرة من داخل إسرائيل

08:07 GMT 07.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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اعتبرت لجنة حكومية إسرائيلية أن الجيش التركي يمثل خطرا يفوق ما وصفته بـ"المشروع الإيراني" آلاف المرات، بحسب قولها.
وقالت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة لتقييم قوة الجيش الإسرائيلي، إن "تركيا العثمانية تمتلك جيشا متقدما ويجب أن تتحضر إسرائيل للحرب معها"، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز"، اليوم الثلاثاء.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
نتنياهو: إيران تمثل التهديد الأكبر لإسرائيل سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها
أمس, 18:30 GMT
وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء ضمن التوصيات التي قدمتها اللجنة للحكومة بعد فحص ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة في إسرائيل.
ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتّم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".
وتابعت اللجنة: "رغم سقوط حكومة الأسد وتدمير معظم الجيش السوري على يد إسرائيل، يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا، وهو جيش لن يكون أقل خطورة من سابقه".
ولفتت إلى أن ما وصفته بـ"قوة سنية متطرفة" لن تقبل أيضاً بوجود إسرائيل، وقد ينشأ في سوريا تهديد أكبر من التهديد الإيراني، على حد قولها.
وحذّرت اللجنة من أن تصبح تركيا ما وصفته بـ"مبعوث تركي" يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق ويقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
أردوغان يحذر من أي تقسيم لسوريا ويؤكد استعداد تركيا للتدخل
أمس, 17:31 GMT
وأوصت اللجنة ببناء المزيد من التحصينات على مدار السنوات المقبلة لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية إلى باطن الأرض حتى يمكنها الصمود في وجه الهجمات، مع تعزيز قدراتها في مجال التصنيع العسكري.
وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة "لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها"، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".
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