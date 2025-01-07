https://sarabic.ae/20250107/التحضير-للحرب-مع-تركيا-تفاصيل-مثيرة-من-داخل-إسرائيل-1096550304.html
التحضير للحرب مع تركيا.. تفاصيل مثيرة من داخل إسرائيل
التحضير للحرب مع تركيا.. تفاصيل مثيرة من داخل إسرائيل
سبوتنيك عربي
اعتبرت لجنة حكومية إسرائيلية أن الجيش التركي يمثل خطرا يفوق ما وصفته بـ"المشروع الإيراني" آلاف المرات، بحسب قولها. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T08:07+0000
2025-01-07T08:07+0000
2025-01-07T08:07+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096550651_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_cabd15149dfdb637a4ad8e05b46124dc.jpg
وقالت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة لتقييم قوة الجيش الإسرائيلي، إن "تركيا العثمانية تمتلك جيشا متقدما ويجب أن تتحضر إسرائيل للحرب معها"، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز"، اليوم الثلاثاء.وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء ضمن التوصيات التي قدمتها اللجنة للحكومة بعد فحص ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة في إسرائيل.ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتّم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".ولفتت إلى أن ما وصفته بـ"قوة سنية متطرفة" لن تقبل أيضاً بوجود إسرائيل، وقد ينشأ في سوريا تهديد أكبر من التهديد الإيراني، على حد قولها.وحذّرت اللجنة من أن تصبح تركيا ما وصفته بـ"مبعوث تركي" يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق ويقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر.وأوصت اللجنة ببناء المزيد من التحصينات على مدار السنوات المقبلة لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية إلى باطن الأرض حتى يمكنها الصمود في وجه الهجمات، مع تعزيز قدراتها في مجال التصنيع العسكري.وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة "لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها"، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".
https://sarabic.ae/20250106/نتنياهو-إيران-تمثل-التهديد-الأكبر-لإسرائيل-سواء-بشكل-مباشر-أو-عبر-وكلائها-1096540417.html
https://sarabic.ae/20250106/أردوغان-يحذر-من-أي-تقسيم-لسوريا-ويؤكد-استعداد-تركيا-للتدخل-1096539264.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096550651_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_cf492294717ac7929d144d2895234e0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
التحضير للحرب مع تركيا.. تفاصيل مثيرة من داخل إسرائيل
اعتبرت لجنة حكومية إسرائيلية أن الجيش التركي يمثل خطرا يفوق ما وصفته بـ"المشروع الإيراني" آلاف المرات، بحسب قولها.
وقالت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة لتقييم قوة الجيش الإسرائيلي، إن "تركيا العثمانية تمتلك جيشا متقدما ويجب أن تتحضر إسرائيل للحرب معها"، حسبما ذكر
موقع "آي 24 نيوز"، اليوم الثلاثاء.
وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء ضمن التوصيات التي قدمتها اللجنة للحكومة بعد فحص ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة في إسرائيل.
ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتّم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".
وتابعت اللجنة: "رغم سقوط حكومة الأسد وتدمير معظم الجيش السوري على يد إسرائيل، يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا، وهو جيش لن يكون أقل خطورة من سابقه".
ولفتت إلى أن ما وصفته بـ"قوة سنية متطرفة" لن تقبل أيضاً بوجود إسرائيل، وقد ينشأ في سوريا تهديد أكبر من التهديد الإيراني
، على حد قولها.
وحذّرت اللجنة من أن تصبح تركيا ما وصفته بـ"مبعوث تركي" يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق ويقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر.
وأوصت اللجنة ببناء المزيد من التحصينات على مدار السنوات المقبلة لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية إلى باطن الأرض حتى يمكنها الصمود في وجه الهجمات، مع تعزيز قدراتها في مجال التصنيع العسكري.
وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، أن أنقرة "لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها"، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".