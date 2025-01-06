https://sarabic.ae/20250106/نتنياهو-إيران-تمثل-التهديد-الأكبر-لإسرائيل-سواء-بشكل-مباشر-أو-عبر-وكلائها-1096540417.html
نتنياهو: إيران تمثل التهديد الأكبر لإسرائيل سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها
نتنياهو: إيران تمثل التهديد الأكبر لإسرائيل سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "التهديد الإيراني لا يزال قائما". 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T18:30+0000
2025-01-06T18:30+0000
2025-01-06T18:30+0000
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وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس": "عرفنا لسنوات أن إيران هي التهديد الأكبر لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها"، مؤكدًا أن "إسرائيل ستكون مستعدة لما هو قادم".وأضاف: "حرصنا على ضرب محور إيران بشكل قوي للغاية، ولكن هذا المحور لا يزال قائما وهناك قوى إضافية تدخل للساحة"، متابعًا: "الجميع يشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط".وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، قد أكد أن بلاده "ليس لديها مصلحة في أي صراع مع سوريا، لكنها لن تسمح بأن يكون لإيران نفوذا بالمنطقة ولن تسمح لها بنقل السلاح لحزب الله في لبنان".وصرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، في وقت سابق من اليوم، بأن "سماء إسرائيل مفتوحة وغير محمية" بالنسبة لقواته، مؤكدًا أن إيران مستعدة لمعارك كبيرة ومعقدة، على حد قوله.ونقلت وكالة أنباء "مشرق" الإيرانية، عن نائيني، تصريحات جاءت بالتزامن مع مناورات "الرسول الأعظم 19"، أكد خلالها أنه "سيتم الكشف عن مدن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجو فضائية للحرس الثوري، وسيتم أيضًا الكشف عن مدينتين تحت الأرض للصواريخ ومدن عائمة في جنوب البلاد".وأضاف نائيني، قائلا إن "الشعب الإيراني الأبي، بالاعتماد على هويته الدينية والوطنية، هو الأفضل في مواجهة التهديدات وإحباط مختلف الفتن في تاريخه الممتد لـ46 عامًا. في الأسابيع الأخيرة، وبسبب التطورات الجديدة في المنطقة، تشكلت لدى العدو نشوة زائفة وإدراك خاطئ، وسعى العدو إلى وصف التطورات الجارية بأنها تضعف إيران، لكننا نعرف الحقيقة".وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ردًا على التصريحات العدائية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن "التهديد باستخدام القوة يُعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".واعتبر بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن "تصريحات سوليفان، تنسجم مع تصريحات أخرى صدرت عن الإدارة الأمريكية الديمقراطية ضد إيران".
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أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو
أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو: إيران تمثل التهديد الأكبر لإسرائيل سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "التهديد الإيراني لا يزال قائما".
وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس": "عرفنا لسنوات أن إيران هي التهديد الأكبر لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها"، مؤكدًا أن "إسرائيل ستكون مستعدة لما هو قادم".
وأضاف: "حرصنا على ضرب محور إيران بشكل قوي للغاية، ولكن هذا المحور لا يزال قائما وهناك قوى إضافية تدخل للساحة"، متابعًا: "الجميع يشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط".
وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، قد أكد أن بلاده "ليس لديها مصلحة في أي صراع مع سوريا، لكنها لن تسمح بأن يكون لإيران نفوذا بالمنطقة ولن تسمح لها بنقل السلاح
لحزب الله في لبنان".
وصرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، في وقت سابق من اليوم، بأن "سماء إسرائيل مفتوحة وغير محمية
" بالنسبة لقواته، مؤكدًا أن إيران مستعدة لمعارك كبيرة ومعقدة، على حد قوله.
ونقلت وكالة
أنباء "مشرق" الإيرانية، عن نائيني، تصريحات جاءت بالتزامن مع مناورات "الرسول الأعظم 19"، أكد خلالها أنه "سيتم الكشف عن مدن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجو فضائية للحرس الثوري، وسيتم أيضًا الكشف عن مدينتين تحت الأرض للصواريخ ومدن عائمة في جنوب البلاد".
30 ديسمبر 2024, 20:36 GMT
وأضاف نائيني، قائلا إن "الشعب الإيراني الأبي، بالاعتماد على هويته الدينية والوطنية، هو الأفضل في مواجهة التهديدات وإحباط مختلف الفتن في تاريخه الممتد لـ46 عامًا. في الأسابيع الأخيرة، وبسبب التطورات الجديدة في المنطقة، تشكلت لدى العدو نشوة زائفة وإدراك خاطئ، وسعى العدو إلى وصف التطورات الجارية بأنها تضعف إيران، لكننا نعرف الحقيقة".
وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ردًا على التصريحات العدائية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن "التهديد باستخدام القوة يُعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".
ونقلت وكالة "إيلنا" الإيرانية، عن بقائي، تصريحات قال فيها إن "التهديد ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية يُعتبر تهديدًا للسلم والأمن الدوليين"، مطالبًا مجلس الأمن بالتدخل ومحاسبة الحكومة الأمريكية.
واعتبر بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن "تصريحات سوليفان، تنسجم مع تصريحات أخرى صدرت عن الإدارة الأمريكية الديمقراطية ضد إيران".