https://sarabic.ae/20250106/الحكومة-الإسرائيلية-لن-نسمح-لإيران-بأن-يكون-لها-نفوذ-في-المنطقة-1096535457.html

الحكومة الإسرائيلية: لن نسمح لإيران بأن يكون لها نفوذ في المنطقة

الحكومة الإسرائيلية: لن نسمح لإيران بأن يكون لها نفوذ في المنطقة

سبوتنيك عربي

اتهمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حركة حماس الفلسطينية، بتعطيل صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T15:35+0000

2025-01-06T15:35+0000

2025-01-06T15:35+0000

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل لم تتلق أي قائمة للمحتجزين من حماس"، مؤكدًا أن الحركة "لم تتشارك معنا أي قائمة للمحتجزين لديها، سواء كانوا أحياء أو أمواتا".وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن بلاده "ليس لديها مصلحة في أي صراع مع سوريا، لكنها لن تسمح بأن يكون لإيران نفوذا بالمنطقة ولن تسمح لها بنقل السلاح لحزب الله في لبنان".وصرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، في وقت سابق من اليوم، بأن "سماء إسرائيل مفتوحة وغير محمية" بالنسبة لقواته، مؤكدًا أن إيران مستعدة لمعارك كبيرة ومعقدة، على حد قوله.ونقلت وكالة أنباء "مشرق" الإيرانية، عن نائيني، تصريحات جاءت بالتزامن مع مناورات "الرسول الأعظم 19"، أكد خلالها أنه "سيتم الكشف عن مدن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجو فضائية للحرس الثوري، وسيتم أيضًا الكشف عن مدينتين تحت الأرض للصواريخ ومدن عائمة في جنوب البلاد".وأضاف نائيني، قائلا إن "الشعب الإيراني الأبي، بالاعتماد على هويته الدينية والوطنية، هو الأفضل في مواجهة التهديدات وإحباط مختلف الفتن في تاريخه الممتد لـ46 عامًا. في الأسابيع الأخيرة، وبسبب التطورات الجديدة في المنطقة، تشكلت لدى العدو نشوة زائفة وإدراك خاطئ، وسعى العدو إلى وصف التطورات الجارية بأنها تضعف إيران، لكننا نعرف الحقيقة".وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري: "إيران مستعدة تمامًا لمعارك كبيرة ومعقدة بأي حجم منذ فترة طويلة، نحن نعتمد على القوة الإلهية وقوتنا الذاتية وقوة الردع الشعبية، وقد تجاوزنا مواجهة الحرب الأمنية والثقافية وأنواع الفتن الخطيرة".وقال نائيني: "عمليات "الوعد الصادق" كانت جزءًا صغيرًا من قوتنا التي لا تنضب، ويعلم العدو أن السماء فوق الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لنا، ويمكننا أن نتحرك بحجم أكبر ودقة وسرعة وتدمير أكبر. إن قوة ومعدل إنتاج أسلحتنا وصواريخنا يزداد يومًا بعد يوم من حيث الكم والمهارة والتصميم".وأردف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "نقول للأعداء إننا مستعدون وقادرون على التحرك في الوقت المناسب ولسنا ممن يترددون. سنغير إدراك وحسابات العدو. مناورات اقتدار "الرسول الأعظم 19" هي مناورات سنوية معتمدة للحرس الثوري وجزء من مجموعة المناورات المعتمدة للقوات المسلحة".وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ردًا على التصريحات العدائية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن "التهديد باستخدام القوة يُعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".واعتبر بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن "تصريحات سوليفان، تنسجم مع تصريحات أخرى صدرت عن الإدارة الأمريكية الديمقراطية ضد إيران".

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة