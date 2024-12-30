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https://sarabic.ae/20241230/قام-بتصوير-منزل-غانتس-اعتقال-إسرائيلي-للاشتباه-بتجسسه-لصالح-إيران-1096347472.html
"قام بتصوير منزل غانتس"... اعتقال إسرائيلي للاشتباه بتجسسه لصالح إيران
"قام بتصوير منزل غانتس"... اعتقال إسرائيلي للاشتباه بتجسسه لصالح إيران
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن "السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على مواطن إسرائيلي يُشتبه في عمله جاسوساً لصالح إيران". 30.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-30T20:36+0000
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وذكرت قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية، أن "ألكسندر غرانوفسكي، 29 عاماً، ذو ماضٍ إجرامي من مدينة بيتاح تكفا، ويُشتبه بتجسسه لصالح إيران، ومن المتوقع أن يتم تقديم الاتهامات ضده يوم الجمعة".وأشارت القناة، إلى أن "المشتبه به لديه سجل إجرامي في مجال المخدرات والعنف ضد الممتلكات، وسبق أن تم الحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر".وتشير تفاصيل التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، إلى أن غرانوفسكي أجرى اتصالات عبر تطبيق "تليغرام" مع مسؤولين إيرانيين وجهوه في سلسلة من الأحداث، من بين أمور أخرى، كتابات على الجدران ضد الحكومة وضد رئيسها بنيامين نتنياهو، التي كتب فيها "أطفال روح الله"، كما أضرم النار في ثماني مركبات وجمع معلومات استخباراتية.بالإضافة إلى ذلك، صوّر المشتبه به مدخل الحي السكني لرئيس حزب "المعسكر الوطني"، عضو الكنيست بيني غانتس، وسلّم الصور إلى مشغليه، ونقل إليهم رقم هاتف لشخصية بارزة سابقة.ووفقاً للتقرير، قال غرانوفسكي في أثناء استجوابه: "أنا بحاجة إلى المال، وهم يدفعون وأنا أقوم بما يطلبون".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241224/إيران-ترد-على-اعتراف-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-باغتيال-إسماعيل-هنية-1096145629.html
https://sarabic.ae/20241214/تقارير-تنسيق-أمريكي-إسرائيلي-لضربة-تستهدف-منشآت-إيران-النووية-1095776995.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

"قام بتصوير منزل غانتس"... اعتقال إسرائيلي للاشتباه بتجسسه لصالح إيران

20:36 GMT 30.12.2024
© YouTube.comالشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© YouTube.com
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أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن "السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على مواطن إسرائيلي يُشتبه في عمله جاسوساً لصالح إيران".
وذكرت قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية، أن "ألكسندر غرانوفسكي، 29 عاماً، ذو ماضٍ إجرامي من مدينة بيتاح تكفا، ويُشتبه بتجسسه لصالح إيران، ومن المتوقع أن يتم تقديم الاتهامات ضده يوم الجمعة".
وأشارت القناة، إلى أن "المشتبه به لديه سجل إجرامي في مجال المخدرات والعنف ضد الممتلكات، وسبق أن تم الحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية الراحل، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
إيران ترد على اعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية
24 ديسمبر, 20:22 GMT
وتشير تفاصيل التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، إلى أن غرانوفسكي أجرى اتصالات عبر تطبيق "تليغرام" مع مسؤولين إيرانيين وجهوه في سلسلة من الأحداث، من بين أمور أخرى، كتابات على الجدران ضد الحكومة وضد رئيسها بنيامين نتنياهو، التي كتب فيها "أطفال روح الله"، كما أضرم النار في ثماني مركبات وجمع معلومات استخباراتية.
بالإضافة إلى ذلك، صوّر المشتبه به مدخل الحي السكني لرئيس حزب "المعسكر الوطني"، عضو الكنيست بيني غانتس، وسلّم الصور إلى مشغليه، ونقل إليهم رقم هاتف لشخصية بارزة سابقة.
ووفقاً للتقرير، قال غرانوفسكي في أثناء استجوابه: "أنا بحاجة إلى المال، وهم يدفعون وأنا أقوم بما يطلبون".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-35 إس (F-35C) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
تقارير: تنسيق أمريكي-إسرائيلي لضربة تستهدف منشآت إيران النووية
14 ديسمبر, 07:37 GMT
ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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