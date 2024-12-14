https://sarabic.ae/20241214/تقارير-تنسيق-أمريكي-إسرائيلي-لضربة-تستهدف-منشآت-إيران-النووية-1095776995.html
تقارير: تنسيق أمريكي-إسرائيلي لضربة تستهدف منشآت إيران النووية
تقارير: تنسيق أمريكي-إسرائيلي لضربة تستهدف منشآت إيران النووية
سبوتنيك عربي
شهدت الأيام الأخيرة تحولات استراتيجية في المنطقة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، حيث كشفت تقارير عن تنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هجوم... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T07:37+0000
2024-12-14T07:37+0000
2024-12-14T07:37+0000
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وقد جرى مناقشة هذا الأمر بشكل موسع خلال لقاء جمع مسؤولين إسرائيليين مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي.وذكر موقع "I24"، نقلا عن مصادر أمنية أن المجال الجوي الإقليمي أصبح الآن أكثر وضوحا، مما يمنح إسرائيل خيارات أوسع لتنفيذ عمليات عسكرية.في هذا السياق، صرّح مسؤول أمني إسرائيلي كبير بأن "إيران تعيش أضعف لحظاتها تاريخيا، فقد تراجع نفوذ محور المقاومة بشكل كبير، بينما يشعر الإيرانيون داخليا بخيبة أمل تجاه قيادتهم". حسب قوله.كما يرى محللون إسرائيليون أن إيران تخشى من عملية عسكرية إسرائيلية، معتبرين أن وقف إطلاق النار في لبنان قد يكون خطوة لتوجيه الموارد نحو عملية محتملة.وكانت تقارير أمريكية قد كشفت في وقت سابق، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس اتخاذ إجراء ضد البرنامج النووي الإيراني بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل.وتشمل الخيارات المطروحة توجيه ضربة أمريكية استباقية أو دعم عملية إسرائيلية تستهدف منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، مع احتمال مشاركة واشنطن في بعض المهام.بالتزامن، أفادت وسائل إعلام فرنسية أن إيران وافقت على تعزيز الرقابة الدولية على منشأتها النووية في فوردو، ما قد يعكس تراجعا في موقفها.
https://sarabic.ae/20241213/إعلام-ترامب-يدرس-توجيه-ضربات-جوية-استباقية-لإيران-1095743294.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تقارير: تنسيق أمريكي-إسرائيلي لضربة تستهدف منشآت إيران النووية
شهدت الأيام الأخيرة تحولات استراتيجية في المنطقة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، حيث كشفت تقارير عن تنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هجوم محتمل يهدف إلى وقف البرنامج النووي الإيراني.
وقد جرى مناقشة هذا الأمر بشكل موسع خلال لقاء جمع مسؤولين إسرائيليين مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي.
وذكر
موقع "I24"، نقلا عن مصادر أمنية أن المجال الجوي الإقليمي أصبح الآن أكثر وضوحا، مما يمنح إسرائيل خيارات أوسع لتنفيذ عمليات عسكرية.
في هذا السياق، صرّح مسؤول أمني إسرائيلي كبير بأن "إيران تعيش أضعف لحظاتها تاريخيا، فقد تراجع نفوذ محور المقاومة بشكل كبير، بينما يشعر الإيرانيون داخليا بخيبة أمل تجاه قيادتهم". حسب قوله.
كما يرى محللون إسرائيليون أن إيران تخشى من عملية عسكرية إسرائيلية، معتبرين أن وقف إطلاق النار في لبنان قد يكون خطوة لتوجيه الموارد نحو عملية محتملة.
ومع ذلك، تؤكد المصادر أن أي إجراء إسرائيلي ضد البرنامج النووي الإيراني سيتم بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، حيث يُعتبر التنسيق الاستراتيجي بين الطرفين أمرا حاسما في هذه القضية الحساسة.
وكانت تقارير أمريكية قد كشفت في وقت سابق، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب
يدرس اتخاذ إجراء ضد البرنامج النووي الإيراني بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل.
وتشمل الخيارات المطروحة توجيه ضربة أمريكية استباقية أو دعم عملية إسرائيلية تستهدف منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، مع احتمال مشاركة واشنطن في بعض المهام.
بالتزامن، أفادت وسائل إعلام فرنسية أن إيران
وافقت على تعزيز الرقابة الدولية على منشأتها النووية في فوردو، ما قد يعكس تراجعا في موقفها.