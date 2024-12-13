https://sarabic.ae/20241213/إعلام-ترامب-يدرس-توجيه-ضربات-جوية-استباقية-لإيران-1095743294.html

إعلام: ترامب يدرس توجيه ضربات جوية استباقية لإيران

إعلام: ترامب يدرس توجيه ضربات جوية استباقية لإيران

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس الخيارات المتاحة لمنع إيران من القدرة على بناء سلاح نووي، مشيرا إلى شن ضربات جوية وقائية ضد إيران من... 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T06:41+0000

2024-12-13T06:41+0000

2024-12-13T06:41+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت التقارير: "يدرس دونالد ترامب الخيارات المتاحة لمنع إيران من القدرة على بناء سلاح نووي ، بما في ذلك إمكانية توجيه ضربات جوية وقائية، وهذه الخطوة التي من شأنها أن تشكل كسرا للسياسة المتبعة منذ فترة طويلة والتي تتمثل في احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين انتقاليين قولهم: "ضعف موقف إيران الإقليمي والكشف الأخير عن العمل النووي المزدهر لطهران، كان سبباً في تعزيز المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال كل المداولات بشأن هذه القضية في مراحلها المبكرة".وتقول مصادر أخرى للصحيفة إنه تم النظر في خيارين خلال المناقشات مع ترامب بشأن القضية الإيرانية، "يتضمن أحدهما زيادة الضغط العسكري من خلال إرسال المزيد من القوات والطائرات والسفن الأمريكية إلى الشرق الأوسط". كما يمكن أن "تبيع الولايات المتحدة لإسرائيل أسلحة متطورة، مثل القنابل الخارقة للتحصينات، والتي من شأنها تعزيز قوتها الهجومية وتعطيل المنشآت النووية الإيرانية".وفي عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقًا نوويًا يتضمن رفع العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. وفي ظل رئاسة ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 وأعادت العقوبات ضد طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران خفضا تدريجيا لالتزاماتها بموجب الاتفاق، والتخلي بشكل خاص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.نتنياهو للإيرانيين: إسرائيل ترغب في السلام معكمرئيس البرلمان الإيراني: مقتل قادة حزب الله كان أشد على إيران من سقوط بشار الأسد

https://sarabic.ae/20241212/إسرائيل-تدمير-الدفاعات-الجوية-السورية-يفتح-المجال-لضرب-منشآت-إيران-النووية-1095735937.html

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