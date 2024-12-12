https://sarabic.ae/20241212/إسرائيل-تدمير-الدفاعات-الجوية-السورية-يفتح-المجال-لضرب-منشآت-إيران-النووية-1095735937.html

إسرائيل: تدمير الدفاعات الجوية السورية يفتح المجال لضرب منشآت إيران النووية

إسرائيل: تدمير الدفاعات الجوية السورية يفتح المجال لضرب منشآت إيران النووية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن هناك فرصة متاحة الآن لضرب المنشآت النووية الإيرانية، إثر تراجع قوة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في منطقة الشرق... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T17:20+0000

2024-12-12T17:20+0000

2024-12-12T17:20+0000

إسرائيل

أخبار سوريا اليوم

إيران

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103501/03/1035010398_0:243:2048:1395_1920x0_80_0_0_05bb38f441355e6830ca8007803760f0.jpg

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، قولهم إن "سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من تحقيق تفوق جوي كامل في سماء سوريا بعد أكثر من عقد من الزمن من التسلل عبر الدفاعات الجوية السورية خلال حملته ضد تزويد إيران لحزب الله بالأسلحة".وأضافوا أن "بهذا التفوق الجوي، أصبح بإمكان الطائرات الحربية الإسرائيلية التحليق بحرية في المنطقة، مما يسهل تنفيذ ضربات محتملة على إيران".وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو دمر 86% من منظومات الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري، بما في ذلك 107 مكونات دفاع جوي و47 رادارا.ووفقا للجيش، لم يتبق سوى عدد قليل من الدفاعات الجوية التي لا تشكل تهديدا كبيرا للطائرات الإسرائيلية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تُعد شبكة الدفاع الجوي السورية واحدة من أقوى الشبكات في منطقة الشرق الأوسط، وإن الضربة التي تلقتها تعتبر إنجازا كبيرا لتفوق سلاح الجو في المنطقة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فك الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974.وعقب سيطرة المعارضة السورية المسلحة على دمشق مباشرة، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وبحرية استهدفت القدرات الاستراتيجية للجيش السوري، من مطارات وطائرات ومخازن أسلحة وسفن ومراكز للبحوث العلمية، وبررت إسرائيل ذلك بالخشية من سقوطها في أيدي أطراف غير مسؤولة.

https://sarabic.ae/20241211/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-دمر-80-من-القدرات-العسكرية-السورية-1095702638.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار