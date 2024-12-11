https://sarabic.ae/20241211/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-دمر-80-من-القدرات-العسكرية-السورية-1095702638.html

تقرير: الجيش الإسرائيلي دمر 80% من القدرات العسكرية السورية

تقرير: الجيش الإسرائيلي دمر 80% من القدرات العسكرية السورية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي دمر 80% من القدرات العسكرية السورية، في البلد الذي يشهد تغيرات سياسية كبيرة بعد سقوط نظام... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T16:57+0000

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وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه على مدار السنوات الماضية، كانت لدى الجيش السوري قوة عسكرية كبيرة تشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل.وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي قضى على أنظمة الدفاع الجوي السورية، وخلق واقعا جديدا هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو ستين عاما، حيث ادعت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي بات يتمتع بتفوق جوي كامل ومطلق على معظم مناطق الشرق الأوسط، سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو إيران.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هذه الضربات المتوالية على الأسلحة والقدرات العسكرية الإسرائيلية تعد الجانب الإيجابي لشرق أوسط جديد.وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "العالم سيتذكر من وقف إلى جانب إسرائيل، ومن أيّد المجرمين الذين هاجموها".وقال نتنياهو، في كلمة له في الكنيست، إن "إسرائيل تعمل على تفكيك محور الشر الإيراني، وتضرب الأعداء بقوة وتكبدهم أثمانا باهظة"، مضيفا: "شعبنا لم يستسلم أبدا وجنودنا يحملون السلاح للدفاع عن بلادنا".وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا

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