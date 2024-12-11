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من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
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هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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10 د
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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57 د
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خبير: المخطط أكبر من سوريا وهي لن تخرج من عباءة إسرائيل أبدا
17:03 GMT
59 د
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ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
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هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
18:33 GMT
29 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20241211/كيف-تبدو-أسواق-سوريا-بعد-أيام-من-سيطرة-المعارضة-المسلحة-على-البلاد؟-1095694626.html
كيف تبدو أسواق سوريا بعد أيام من سيطرة المعارضة المسلحة على البلاد؟
كيف تبدو أسواق سوريا بعد أيام من سيطرة المعارضة المسلحة على البلاد؟
سبوتنيك عربي
شهدت الأسواق السورية، ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، حيث وصل الارتفاع إلى ما يقارب 100% بعد أيام قليلة من سيطرة إدارة العمليات العسكرية... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T13:12+0000
2024-12-11T13:12+0000
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
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ويؤكد أهالي المحافظات السورية أن ارتفاع الأسعار شمل كامل المواد الغذائية الأساسية، من سكر وأرز وزيت ومعلبات وأجبان وألبان، حيث سجل سعر كيلو الرز 40 ألف ليرة سورية، بزيادة 120% عن الفترة الماضية.وأكد أهالي محافظات دمشق وريفها، وحمص، عن قيام عدد من المحال التجارية، بالامتناع عن بيع المواد الغذائية، وإغلاق محالهم خوفا من الأوضاع الأمنية، والتقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية.وأكدت مصادر محلية أن هذه المشتقات النفطية، غير متوفرة بكل المحافظات السورية، وفي حال تواجدها تباع بأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر ليتر البينزين إلى 32 الف ليرة سورية، بزيادة تصل إلى 140%، عن الفترة التي سبقت سيطرة الفصائل المسلحة على البلاد.مصدر في وزارة التجارة السورية أكد لـ"سبوتنيك" أن "كميات كافية من الطحين، متواجدة في المستودعات، تكفي حاجة البلاد خلال الفترة القادمة، لحين وصول كميات إضافية، وأن هنالك ضغط وطلب كبير على مادة الخبز".وأضاف المصدر: "نعتمد حاليا على المواد الغذائية، المتواجدة في المستودعات بمختلف المحافظات السورية، وهناك تحرك من الحكومة الحالية لتأمين تلك المواد في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى محاولتنا تأمين المشتقات النفطية، وإرسالها إلى كل المحافظات".كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا
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https://sarabic.ae/20241211/تصويت-برأيك-هل-يمكن-للأكراد-الاستقلال-شرقي-سوريا-بعد-استيلاء-المعارضة-المسلحة-على-دمشق؟-1095692771.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

كيف تبدو أسواق سوريا بعد أيام من سيطرة المعارضة المسلحة على البلاد؟

13:12 GMT 11.12.2024
© Sputnikانفجار ناجم عن غارة إسرائيلية في دمشق
انفجار ناجم عن غارة إسرائيلية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Sputnik
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شهدت الأسواق السورية، ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، حيث وصل الارتفاع إلى ما يقارب 100% بعد أيام قليلة من سيطرة إدارة العمليات العسكرية على البلاد.
ويؤكد أهالي المحافظات السورية أن ارتفاع الأسعار شمل كامل المواد الغذائية الأساسية، من سكر وأرز وزيت ومعلبات وأجبان وألبان، حيث سجل سعر كيلو الرز 40 ألف ليرة سورية، بزيادة 120% عن الفترة الماضية.

وأكد أهالي محافظات دمشق وريفها، وحمص، عن قيام عدد من المحال التجارية، بالامتناع عن بيع المواد الغذائية، وإغلاق محالهم خوفا من الأوضاع الأمنية، والتقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية.
وأكدت مصادر محلية أن هذه المشتقات النفطية، غير متوفرة بكل المحافظات السورية، وفي حال تواجدها تباع بأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر ليتر البينزين إلى 32 الف ليرة سورية، بزيادة تصل إلى 140%، عن الفترة التي سبقت سيطرة الفصائل المسلحة على البلاد.

فيما تم إلغاء اعتماد البطاقة الإلكترونية، للحصول على مادة الخبز في سوريا، وأصبح التوزيع مباشرا من الأفران، وبحسب الأهالي بلغ سعر "ربطة" الخبز المكونة 12 رغيفا 4000 ليرة سورية، بزيادة 600% عن الفترة الماضية.

سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
أعمال سرقة وتخريب وعنف لليوم الثالث على التوالي في دمشق واللاذقية
11:52 GMT
مصدر في وزارة التجارة السورية أكد لـ"سبوتنيك" أن "كميات كافية من الطحين، متواجدة في المستودعات، تكفي حاجة البلاد خلال الفترة القادمة، لحين وصول كميات إضافية، وأن هنالك ضغط وطلب كبير على مادة الخبز".

أما فيما يخص باقي المواد الغذائية، هنالك شح بتوفرها نتيجة ايقاف عملية الاستيراد، جراء الأوضاع الأمنية الحالية، التي تعاني منها البلاد.

وأضاف المصدر: "نعتمد حاليا على المواد الغذائية، المتواجدة في المستودعات بمختلف المحافظات السورية، وهناك تحرك من الحكومة الحالية لتأمين تلك المواد في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى محاولتنا تأمين المشتقات النفطية، وإرسالها إلى كل المحافظات".
تدريبات للجيش الأمريكي وقسد بزعم محاربة خلايا داعش في المنطقة الحدودية السورية - التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
تصويت... برأيك هل يمكن للأكراد الاستقلال شرقي سوريا بعد استيلاء المعارضة المسلحة على دمشق؟
12:39 GMT

وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.

كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا
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