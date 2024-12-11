https://sarabic.ae/20241211/كيف-تبدو-أسواق-سوريا-بعد-أيام-من-سيطرة-المعارضة-المسلحة-على-البلاد؟-1095694626.html

كيف تبدو أسواق سوريا بعد أيام من سيطرة المعارضة المسلحة على البلاد؟

كيف تبدو أسواق سوريا بعد أيام من سيطرة المعارضة المسلحة على البلاد؟

سبوتنيك عربي

شهدت الأسواق السورية، ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، حيث وصل الارتفاع إلى ما يقارب 100% بعد أيام قليلة من سيطرة إدارة العمليات العسكرية... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T13:12+0000

2024-12-11T13:12+0000

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ويؤكد أهالي المحافظات السورية أن ارتفاع الأسعار شمل كامل المواد الغذائية الأساسية، من سكر وأرز وزيت ومعلبات وأجبان وألبان، حيث سجل سعر كيلو الرز 40 ألف ليرة سورية، بزيادة 120% عن الفترة الماضية.وأكد أهالي محافظات دمشق وريفها، وحمص، عن قيام عدد من المحال التجارية، بالامتناع عن بيع المواد الغذائية، وإغلاق محالهم خوفا من الأوضاع الأمنية، والتقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية.وأكدت مصادر محلية أن هذه المشتقات النفطية، غير متوفرة بكل المحافظات السورية، وفي حال تواجدها تباع بأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر ليتر البينزين إلى 32 الف ليرة سورية، بزيادة تصل إلى 140%، عن الفترة التي سبقت سيطرة الفصائل المسلحة على البلاد.مصدر في وزارة التجارة السورية أكد لـ"سبوتنيك" أن "كميات كافية من الطحين، متواجدة في المستودعات، تكفي حاجة البلاد خلال الفترة القادمة، لحين وصول كميات إضافية، وأن هنالك ضغط وطلب كبير على مادة الخبز".وأضاف المصدر: "نعتمد حاليا على المواد الغذائية، المتواجدة في المستودعات بمختلف المحافظات السورية، وهناك تحرك من الحكومة الحالية لتأمين تلك المواد في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى محاولتنا تأمين المشتقات النفطية، وإرسالها إلى كل المحافظات".كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا

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