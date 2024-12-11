https://sarabic.ae/20241211/أعمال-سرقة-وتخريب-وعنف-لليوم-الثالث-على-التوالي-في-دمشق-واللاذقية--1095692380.html

أعمال سرقة وتخريب وعنف لليوم الثالث على التوالي في دمشق واللاذقية

أعمال سرقة وتخريب وعنف لليوم الثالث على التوالي في دمشق واللاذقية

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة دمشق ومحيطها أعمال سرقة وتخريب لليوم الثالث على التوالي، طالت مرافق عامة وخاصة داخل المدينة، وعلى أطرافها. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

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مصادر محلية أكدت لـ"سبوتنيك"، أن عددا من المحال التجارية، والمنازل، تعرضت لعملية تخريب وسرقة من قبل مسلحين مجهولين ملثمين، قاموا بالدخول إلى مناطق كضاحية قدسيا ومساكن برزة والمزة 86 ومناطق أخرى.وأضافت المصادر أن عددا من المؤسسات الحكومية تعرضت أيضا إلى تخريب وحرق وسرقة للممتلكات، تزامنًا مع انتشار عدد كبير لمسلحين، ينتمون لعدة فصائل داخل مدينة دمشق ومحيطها".أما في محافظة اللاذقية وقراها، أكدت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من المحال التجارية تعرّض إلى السرقة داخل المدينة، بالإضافة إلى قيام بعض المسلحين بسلب المواطنين هواتفهم النقالة، وسياراتهم والأموال التي بحوزتهم. وكشفت المصادر أن عددا كبيرا من المسلحين، ذوي جنسيات أجنبية مختلفة، باتوا يتجولون في شوارع مدينة اللاذقية بشكل علني، دون وجود أي ضوابط لحد اللحظة لمثل هذه الأعمال.فيما سمعت ليل أمس عدة انفجارات عنيفة في ريف اللاذقية، ناجمة عن غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع عسكرية في منطقتي برج إسلام، والمشيرفة.ويشار إلى أن فصائل المعارضة المسلحة دخلت الى مدينة دمشق وريفها، ومحافظة اللاذقية، في الثامن من الشهر الجاري، وذلك بعد سقوط نظام حكم بشار الأسد في سوريا.الخارجية الروسية تؤكد التزامها بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها في سوريا

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