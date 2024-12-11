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الخارجية الروسية تؤكد التزامها بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها في سوريا
الخارجية الروسية تؤكد التزامها بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن أهم شيء الآن هو سلامة مواطنينا في سوريا، ويتم القيام بكل ما هو ضروري... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T05:46+0000
2024-12-11T05:46+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا على أثير راديو "سبوتنيك"، تعليقًا على الوضع في سوريا: "الآن أهم شيء، أولويتنا... هي بالتأكيد سلامة مواطنينا، جميع مواطنينا".وأضافت زاخاروفا: "أنت تفهم جيدًا أننا لا نفرق بينهم، فهؤلاء هم مواطنونا الموجودون هناك كمتخصصين، وجيشنا، ودبلوماسيونا، وأفراد عائلات السوريين، وصحفيون، وأشخاص عملوا مع وسائل الإعلام الروسية، بمن فيهم من يحملون جوازات سفر روسية ويعيشون في سوريا... هذه أولوية مطلقة، ويتم الآن القيام بكل ما هو ضروري لضمان سلامتهم".وقال بيسكوف ردا على سؤال حول مدى قلق الكرملين بشأن أمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا: "بالطبع جيشنا يتخذ أيضا جميع الاحتياطات اللازمة"، مؤكدًا أن السلطات الروسية تبذل كل ما هو ضروري لإجراء اتصالات في سوريا مع أولئك الذين يمكن أن يسهموا في ضمان أمن القواعد العسكرية.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20241210/المعارضة-السورية-المسلحة-تعلن-سيطرتها-الكاملة-على-مدينة-دير-الزور-1095679154.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

الخارجية الروسية تؤكد التزامها بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها في سوريا

05:46 GMT 11.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن أهم شيء الآن هو سلامة مواطنينا في سوريا، ويتم القيام بكل ما هو ضروري لضمان ذلك.
وقالت زاخاروفا على أثير راديو "سبوتنيك"، تعليقًا على الوضع في سوريا: "الآن أهم شيء، أولويتنا... هي بالتأكيد سلامة مواطنينا، جميع مواطنينا".
وأضافت زاخاروفا: "أنت تفهم جيدًا أننا لا نفرق بينهم، فهؤلاء هم مواطنونا الموجودون هناك كمتخصصين، وجيشنا، ودبلوماسيونا، وأفراد عائلات السوريين، وصحفيون، وأشخاص عملوا مع وسائل الإعلام الروسية، بمن فيهم من يحملون جوازات سفر روسية ويعيشون في سوريا... هذه أولوية مطلقة، ويتم الآن القيام بكل ما هو ضروري لضمان سلامتهم".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين الماضي، أن العسكريين الروس في سوريا يقومون بكل ما هو ضروري لضمان أمن القواعد العسكرية.
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أمس, 23:01 GMT
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول مدى قلق الكرملين بشأن أمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا: "بالطبع جيشنا يتخذ أيضا جميع الاحتياطات اللازمة"، مؤكدًا أن السلطات الروسية تبذل كل ما هو ضروري لإجراء اتصالات في سوريا مع أولئك الذين يمكن أن يسهموا في ضمان أمن القواعد العسكرية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا تأمل في الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا: "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الآن. على أية حال، هذا كله موضوع للنقاش مع من سيتولى السلطة في سوريا".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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أمس, 23:25 GMT

كما أفاد مصدر في الكرملين لـ"سبوتنيك"، أن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط
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