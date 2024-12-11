https://sarabic.ae/20241211/الخارجية-الروسية-تؤكد-التزامها-بالإجراءات-اللازمة-لضمان-سلامة-مواطنيها-في-سوريا-1095681337.html

الخارجية الروسية تؤكد التزامها بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها في سوريا

الخارجية الروسية تؤكد التزامها بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن أهم شيء الآن هو سلامة مواطنينا في سوريا، ويتم القيام بكل ما هو ضروري... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T05:46+0000

2024-12-11T05:46+0000

2024-12-11T05:46+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زاخاروفا على أثير راديو "سبوتنيك"، تعليقًا على الوضع في سوريا: "الآن أهم شيء، أولويتنا... هي بالتأكيد سلامة مواطنينا، جميع مواطنينا".وأضافت زاخاروفا: "أنت تفهم جيدًا أننا لا نفرق بينهم، فهؤلاء هم مواطنونا الموجودون هناك كمتخصصين، وجيشنا، ودبلوماسيونا، وأفراد عائلات السوريين، وصحفيون، وأشخاص عملوا مع وسائل الإعلام الروسية، بمن فيهم من يحملون جوازات سفر روسية ويعيشون في سوريا... هذه أولوية مطلقة، ويتم الآن القيام بكل ما هو ضروري لضمان سلامتهم".وقال بيسكوف ردا على سؤال حول مدى قلق الكرملين بشأن أمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا: "بالطبع جيشنا يتخذ أيضا جميع الاحتياطات اللازمة"، مؤكدًا أن السلطات الروسية تبذل كل ما هو ضروري لإجراء اتصالات في سوريا مع أولئك الذين يمكن أن يسهموا في ضمان أمن القواعد العسكرية.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط

https://sarabic.ae/20241210/المعارضة-السورية-المسلحة-تعلن-سيطرتها-الكاملة-على-مدينة-دير-الزور-1095679154.html

https://sarabic.ae/20241210/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-عنيفة-في-محافظتي-اللاذقية-وطرطوس-على-الساحل-السوري-1095679276.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار سوريا اليوم