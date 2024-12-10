https://sarabic.ae/20241210/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-عنيفة-في-محافظتي-اللاذقية-وطرطوس-على-الساحل-السوري-1095679276.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T23:25+0000
2024-12-10T23:25+0000
2024-12-10T23:43+0000
العالم العربي
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اللاذقية
عدوان إسرائيلي
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ولفت مراسل "سبوتنيك"، أن أصوات الانفجارات التي سمعت على الشريط الساحلي السوري ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهداف مواقع عسكرية في منطقتي "برج اسلام - المشيرفة" بريف اللاذقية.كان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته دمرت معظم مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، بما في ذلك سفن حربية ومطارات وطائرات ودبابات وصواريخ، خشية وقوعها في أيدي المعارضة السورية المسلحة التي استولت على السلطة.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، "خلال 48 ساعة هاجمت قواتنا معظم مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا خوفا من وقوعها في أيدي العناصر الإرهابية"، بحسب قوله.وتابع الجيش الإسرائيلي، "حلقت الطائرات المقاتلة لمئات الساعات فوق الأراضي السورية ونفذت أكثر من 350 غارة جوية طالت مطارات القوات الجوية السورية وعشرات الأهداف لمواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق وحمص وطرطوس وتدمر وغيرها".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241210/نتنياهو-يضع-شرطا-لإقامة-علاقات-مع-النظام-السوري-المقبل-1095674050.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اللاذقية, عدوان إسرائيلي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اللاذقية, عدوان إسرائيلي
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري
23:25 GMT 10.12.2024 (تم التحديث: 23:43 GMT 10.12.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.
ولفت مراسل "سبوتنيك"، أن أصوات الانفجارات التي سمعت على الشريط الساحلي السوري ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهداف مواقع عسكرية في منطقتي "برج اسلام - المشيرفة" بريف اللاذقية.
وكشف المراسل أن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق السواحل السورية استهدفت منطقة "الرادار" على أطراف مدينة طرطوس غربي سوريا".
كان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته دمرت معظم مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، بما في ذلك سفن حربية ومطارات وطائرات ودبابات وصواريخ، خشية وقوعها في أيدي المعارضة السورية المسلحة التي استولت على السلطة.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، "خلال 48 ساعة هاجمت قواتنا معظم مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا خوفا من وقوعها في أيدي العناصر الإرهابية"، بحسب قوله.
وأضاف: "دمرنا 15 سفينة حربية للنظام السوري وصواريخ يصل مداها ما بين 80 إلى 190 كيلومترًا يحمل كل منها عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات التي تهدد السفن المدنية والعسكرية في المنطقة".
وتابع الجيش الإسرائيلي، "حلقت الطائرات المقاتلة لمئات الساعات فوق الأراضي السورية ونفذت أكثر من 350 غارة جوية طالت مطارات القوات الجوية السورية وعشرات الأهداف لمواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق وحمص وطرطوس وتدمر وغيرها".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.