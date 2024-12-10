مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المخطط أكبر من سوريا وهي لن تخرج من عباءة إسرائيل أبدا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241210/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-عنيفة-في-محافظتي-اللاذقية-وطرطوس-على-الساحل-السوري-1095679276.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T23:25+0000
2024-12-10T23:43+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
اللاذقية
عدوان إسرائيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/06/1093488683_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_9dd8ef78855929642a06a064c2127895.jpg
ولفت مراسل "سبوتنيك"، أن أصوات الانفجارات التي سمعت على الشريط الساحلي السوري ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهداف مواقع عسكرية في منطقتي "برج اسلام - المشيرفة" بريف اللاذقية.كان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته دمرت معظم مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، بما في ذلك سفن حربية ومطارات وطائرات ودبابات وصواريخ، خشية وقوعها في أيدي المعارضة السورية المسلحة التي استولت على السلطة.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، "خلال 48 ساعة هاجمت قواتنا معظم مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا خوفا من وقوعها في أيدي العناصر الإرهابية"، بحسب قوله.وتابع الجيش الإسرائيلي، "حلقت الطائرات المقاتلة لمئات الساعات فوق الأراضي السورية ونفذت أكثر من 350 غارة جوية طالت مطارات القوات الجوية السورية وعشرات الأهداف لمواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق وحمص وطرطوس وتدمر وغيرها".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241210/نتنياهو-يضع-شرطا-لإقامة-علاقات-مع-النظام-السوري-المقبل-1095674050.html
اللاذقية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/06/1093488683_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ded26f9de399d5195d762f248c02c5cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اللاذقية, عدوان إسرائيلي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اللاذقية, عدوان إسرائيلي

مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري

23:25 GMT 10.12.2024 (تم التحديث: 23:43 GMT 10.12.2024)
© Sputnik . Basil Shartouhالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.
ولفت مراسل "سبوتنيك"، أن أصوات الانفجارات التي سمعت على الشريط الساحلي السوري ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهداف مواقع عسكرية في منطقتي "برج اسلام - المشيرفة" بريف اللاذقية.

وكشف المراسل أن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق السواحل السورية استهدفت منطقة "الرادار" على أطراف مدينة طرطوس غربي سوريا".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته دمرت معظم مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، بما في ذلك سفن حربية ومطارات وطائرات ودبابات وصواريخ، خشية وقوعها في أيدي المعارضة السورية المسلحة التي استولت على السلطة.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، "خلال 48 ساعة هاجمت قواتنا معظم مخزون الأسلحة الاستراتيجية في سوريا خوفا من وقوعها في أيدي العناصر الإرهابية"، بحسب قوله.
وأضاف: "دمرنا 15 سفينة حربية للنظام السوري وصواريخ يصل مداها ما بين 80 إلى 190 كيلومترًا يحمل كل منها عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات التي تهدد السفن المدنية والعسكرية في المنطقة".
وتابع الجيش الإسرائيلي، "حلقت الطائرات المقاتلة لمئات الساعات فوق الأراضي السورية ونفذت أكثر من 350 غارة جوية طالت مطارات القوات الجوية السورية وعشرات الأهداف لمواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق وحمص وطرطوس وتدمر وغيرها".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
نتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري المقبل
18:32 GMT
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала