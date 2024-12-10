https://sarabic.ae/20241210/نتنياهو-يضع-شرطا-لإقامة-علاقات-مع-النظام-السوري-المقبل-1095674050.html

نتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري المقبل

نتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري المقبل

سبوتنيك عربي

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى النظام الجديد الذي يتشكل في دمشق حاليا، برئاسة المعارضة السورية المسلحة. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T18:32+0000

2024-12-10T18:32+0000

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وقال نتنياهو في رسالته المصورة عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل ترغب في إقامة علاقات مع النظام السوري الجديد، لكنها لن تتردد في الهجوم إذا هدد الدولة اليهودية".وأضاف: "إذا سمح هذا النظام لإيران بإعادة تأسيس نفسها في سوريا، أو سمح بنقل الأسلحة الإيرانية أو أي أسلحة أخرى إلى "حزب الله" اللبناني، أو هاجمنا - فسنرد بقوة وسننتزع منه ثمنا باهظا".وتابع محذرا: "ما حدث للنظام السابق (نظام الرئيس بشار الأسد) سيحدث أيضا لهذا النظام"، مضيفا أن "إسرائيل ليس لديها النية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكنها ستفعل ما هو ضروري لضمان أمنها".يأتي هذا بعدما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تهديدا للمعارضة السورية المسلحة، قائلا إن "أي كيان يشكل تهديدا لإسرائيل سوف يتم استهدافه بلا هوادة".وقال كاتس: "لقد تحرك جيش الدفاع الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية لمهاجمة وتدمير القدرات الاستراتيجية التي تهدد دولة إسرائيل"، محذرا المعارضة السورية المسلحة من أن "كل من يتبع خطى الرئيس السوري السابق بشار الأسد سوف ينتهي به الأمر مثله"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241210/ما-هي-المنطقة-العازلة-بين-إسرائيل-وسوريا-وما-هي-اتفاقية-1974؟-1095672648.html

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