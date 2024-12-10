نتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المخطط أكبر من سوريا وهي لن تخرج من عباءة إسرائيل أبدا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241210/نتنياهو-يضع-شرطا-لإقامة-علاقات-مع-النظام-السوري-المقبل-1095674050.html
نتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري المقبل
نتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري المقبل
سبوتنيك عربي
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى النظام الجديد الذي يتشكل في دمشق حاليا، برئاسة المعارضة السورية المسلحة. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T18:32+0000
2024-12-10T18:32+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
بشار الأسد
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095673892_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_1c3c1630ae58cfff66ac38824c3c9b28.jpg
وقال نتنياهو في رسالته المصورة عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل ترغب في إقامة علاقات مع النظام السوري الجديد، لكنها لن تتردد في الهجوم إذا هدد الدولة اليهودية".وأضاف: "إذا سمح هذا النظام لإيران بإعادة تأسيس نفسها في سوريا، أو سمح بنقل الأسلحة الإيرانية أو أي أسلحة أخرى إلى "حزب الله" اللبناني، أو هاجمنا - فسنرد بقوة وسننتزع منه ثمنا باهظا".وتابع محذرا: "ما حدث للنظام السابق (نظام الرئيس بشار الأسد) سيحدث أيضا لهذا النظام"، مضيفا أن "إسرائيل ليس لديها النية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكنها ستفعل ما هو ضروري لضمان أمنها".يأتي هذا بعدما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تهديدا للمعارضة السورية المسلحة، قائلا إن "أي كيان يشكل تهديدا لإسرائيل سوف يتم استهدافه بلا هوادة".وقال كاتس: "لقد تحرك جيش الدفاع الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية لمهاجمة وتدمير القدرات الاستراتيجية التي تهدد دولة إسرائيل"، محذرا المعارضة السورية المسلحة من أن "كل من يتبع خطى الرئيس السوري السابق بشار الأسد سوف ينتهي به الأمر مثله"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241210/ما-هي-المنطقة-العازلة-بين-إسرائيل-وسوريا-وما-هي-اتفاقية-1974؟-1095672648.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095673892_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_045ecbe1d4170cf8c4e471be2c45782c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, بشار الأسد, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, بشار الأسد, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري المقبل

18:32 GMT 10.12.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى النظام الجديد الذي يتشكل في دمشق حاليا، برئاسة المعارضة السورية المسلحة.
وقال نتنياهو في رسالته المصورة عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل ترغب في إقامة علاقات مع النظام السوري الجديد، لكنها لن تتردد في الهجوم إذا هدد الدولة اليهودية".
وأضاف: "إذا سمح هذا النظام لإيران بإعادة تأسيس نفسها في سوريا، أو سمح بنقل الأسلحة الإيرانية أو أي أسلحة أخرى إلى "حزب الله" اللبناني، أو هاجمنا - فسنرد بقوة وسننتزع منه ثمنا باهظا".
وتابع محذرا: "ما حدث للنظام السابق (نظام الرئيس بشار الأسد) سيحدث أيضا لهذا النظام"، مضيفا أن "إسرائيل ليس لديها النية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكنها ستفعل ما هو ضروري لضمان أمنها".
يأتي هذا بعدما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تهديدا للمعارضة السورية المسلحة، قائلا إن "أي كيان يشكل تهديدا لإسرائيل سوف يتم استهدافه بلا هوادة".
وقال كاتس: "لقد تحرك جيش الدفاع الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية لمهاجمة وتدمير القدرات الاستراتيجية التي تهدد دولة إسرائيل"، محذرا المعارضة السورية المسلحة من أن "كل من يتبع خطى الرئيس السوري السابق بشار الأسد سوف ينتهي به الأمر مثله"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
ما هي "المنطقة العازلة" بين إسرائيل وسوريا.. وما هي اتفاقية 1974؟
18:02 GMT
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала