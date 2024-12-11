https://sarabic.ae/20241211/العراق-والأردن-يؤكدان-ضرورة-احترام-الإرادة-الحرة-لجميع-السوريين-والحفاظ-على-وحدة-أراضيها-1095690848.html

العراق والأردن يؤكدان ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين والحفاظ على وحدة أراضيها

العراق والأردن يؤكدان ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين والحفاظ على وحدة أراضيها

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على العمل المشترك لدعم أمن المنطقة واستقرارها. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأكد السوداني والملك عبد الله، في بيان مشترك، على ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد، وتنوعها الإثني والديني والاجتماعي، ودعم خيارات الشعب السوري نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في إدارة شؤون البلاد واستمرار التشاور مع جميع الأطراف، وتبادل الرؤى لتقديم مبادرات فعالة تخدم المصالح المشتركة وتعزز الاستقرار في المنطقة،حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد الجانبان على "تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري للعدوان على غزة، ومضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية للحدّ من معاناة أهالي القطاع، مع التحذير من خطورة استمرار الأعمال العدائية للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك العمل على بذل الجهود لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وضمان استقراره".وتابع البيان أن اللقاء تطرق إلى بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومواصلة العمل على بناء الشراكات المثمرة في مختلف المجالات، بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين".وكانت المعارضة السورية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.

https://sarabic.ae/20241211/صحيفة-تركية-تكشف-عن-موعد-انتهاء-العملية-الانتقالية-في-سوريا-1095683445.html

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