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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهنغاري الملف الأوكراني
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العراق والأردن يؤكدان ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين والحفاظ على وحدة أراضيها
العراق والأردن يؤكدان ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين والحفاظ على وحدة أراضيها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على العمل المشترك لدعم أمن المنطقة واستقرارها. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد السوداني والملك عبد الله، في بيان مشترك، على ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد، وتنوعها الإثني والديني والاجتماعي، ودعم خيارات الشعب السوري نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في إدارة شؤون البلاد واستمرار التشاور مع جميع الأطراف، وتبادل الرؤى لتقديم مبادرات فعالة تخدم المصالح المشتركة وتعزز الاستقرار في المنطقة،حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد الجانبان على "تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري للعدوان على غزة، ومضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية للحدّ من معاناة أهالي القطاع، مع التحذير من خطورة استمرار الأعمال العدائية للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك العمل على بذل الجهود لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وضمان استقراره".وتابع البيان أن اللقاء تطرق إلى بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومواصلة العمل على بناء الشراكات المثمرة في مختلف المجالات، بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين".وكانت المعارضة السورية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
https://sarabic.ae/20241211/صحيفة-تركية-تكشف-عن-موعد-انتهاء-العملية-الانتقالية-في-سوريا-1095683445.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق والأردن يؤكدان ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين والحفاظ على وحدة أراضيها

11:16 GMT 11.12.2024
© AP Photo / Omar Albamتصاعد دخان المعارك في أطراف مدينة حماة في سوريا، 3 ديسمبر 2024.
تصاعد دخان المعارك في أطراف مدينة حماة في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على العمل المشترك لدعم أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد السوداني والملك عبد الله، في بيان مشترك، على ضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد، وتنوعها الإثني والديني والاجتماعي، ودعم خيارات الشعب السوري نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في إدارة شؤون البلاد واستمرار التشاور مع جميع الأطراف، وتبادل الرؤى لتقديم مبادرات فعالة تخدم المصالح المشتركة وتعزز الاستقرار في المنطقة،حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا
08:14 GMT
وشدد الجانبان على "تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري للعدوان على غزة، ومضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية للحدّ من معاناة أهالي القطاع، مع التحذير من خطورة استمرار الأعمال العدائية للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك العمل على بذل الجهود لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وضمان استقراره".
وتابع البيان أن اللقاء تطرق إلى بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومواصلة العمل على بناء الشراكات المثمرة في مختلف المجالات، بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين".
وكانت المعارضة السورية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
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