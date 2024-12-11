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"هكذا كان يعاملنا الأسد".. رئيس وزراء سوريا السابق يكشف المزيد من الأسرار
"هكذا كان يعاملنا الأسد".. رئيس وزراء سوريا السابق يكشف المزيد من الأسرار
سبوتنيك عربي
قال رئيس وزراء سوريا السابق، محمد الجلالي، إن حكومته نقلت كل الملفات لحكومة تسيير الأعمال، مشيرًا إلى أن الوضع في العاصمة مستقر الآن. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T16:06+0000
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وأكد في تصريحات إعلامية أنه كان عليه عرض كل قرار على الرئيس السابق بشار الأسد قبل توقيعه، وإنه عبّر لمقربين سابقا أنه لا يرغب بالاستمرار في حكومة الأسد.وأشار الجلالي إلى أنه والوزراء ليسوا تحت الإقامة الجبرية، لافتاً في ذات الوقت إلى أنه لم يتمكن من التواصل مع وزيري الداخلية والدفاع.وكشف أن التوجيهات من الأسد كانت تأتي عبر الهاتف فقط وكان عليهم تنفيذ توجيهاته من دون مناقشته، مشيرا إلى أنه خلال شهرين قابل الأسد مرتين فقط.وعقدت الحكومة أول اجتماعاتها في العاصمة دمشق، يوم أمس، بحضور رئيس الوزراء المكلف محمد البشير ورئيس الوزراء السابق محمد الجلالي، حيث أكد البشير من مبنى رئاسة الوزراء تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة، لافتا إلى أن اجتماعهم ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية.كما أضاف أن الحكومة المؤقتة ستشرف على قضايا الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية التي قد تنتهي في الأول من مارس/ آذار 2025.
https://sarabic.ae/20241211/سقوط-الأسد-لن-يضعفنا-الحرس-الثوري-يؤكد-رحيل-جميع-قواته-عن-سوريا-1095699037.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم

"هكذا كان يعاملنا الأسد".. رئيس وزراء سوريا السابق يكشف المزيد من الأسرار

16:06 GMT 11.12.2024 (تم التحديث: 16:18 GMT 11.12.2024)
© AP Photo / Omar Sanadikiصورة عملاقة للرئيس السوري، بشار الأسد، ملقاة على الأرض، بينما يقف مقاتل من المعارضة المسلحة بالقرب منها، داخل القصر الرئاسي في دمشق، سوريا، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024
صورة عملاقة للرئيس السوري، بشار الأسد، ملقاة على الأرض، بينما يقف مقاتل من المعارضة المسلحة بالقرب منها، داخل القصر الرئاسي في دمشق، سوريا، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
قال رئيس وزراء سوريا السابق، محمد الجلالي، إن حكومته نقلت كل الملفات لحكومة تسيير الأعمال، مشيرًا إلى أن الوضع في العاصمة مستقر الآن.
وأكد في تصريحات إعلامية أنه كان عليه عرض كل قرار على الرئيس السابق بشار الأسد قبل توقيعه، وإنه عبّر لمقربين سابقا أنه لا يرغب بالاستمرار في حكومة الأسد.
وأشار الجلالي إلى أنه والوزراء ليسوا تحت الإقامة الجبرية، لافتاً في ذات الوقت إلى أنه لم يتمكن من التواصل مع وزيري الداخلية والدفاع.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
"سقوط الأسد لن يضعفنا".. الحرس الثوري يؤكد رحيل جميع قواته عن سوريا
15:53 GMT
وكشف أن التوجيهات من الأسد كانت تأتي عبر الهاتف فقط وكان عليهم تنفيذ توجيهاته من دون مناقشته، مشيرا إلى أنه خلال شهرين قابل الأسد مرتين فقط.
وعقدت الحكومة أول اجتماعاتها في العاصمة دمشق، يوم أمس، بحضور رئيس الوزراء المكلف محمد البشير ورئيس الوزراء السابق محمد الجلالي، حيث أكد البشير من مبنى رئاسة الوزراء تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة، لافتا إلى أن اجتماعهم ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية.
كما أضاف أن الحكومة المؤقتة ستشرف على قضايا الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية التي قد تنتهي في الأول من مارس/ آذار 2025.
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