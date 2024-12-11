https://sarabic.ae/20241211/نتنياهو-نحن-نخوض-حربا-على-7-جبهات-وربما-تنضم-إليها-جبهة-أخرى-1095692599.html

نتنياهو: نحن نخوض حربا على 7 جبهات وربما تنضم إليها جبهة أخرى

نتنياهو: نحن نخوض حربا على 7 جبهات وربما تنضم إليها جبهة أخرى

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "العالم سيتذكر من وقف إلى جانب إسرائيل، ومن أيّد المجرمين الذين هاجموها". 11.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقال نتنياهو، في كلمة له في الكنيست، إن "إسرائيل تعمل على تفكيك محور الشر الإيراني، وتضرب الأعداء بقوة وتكبدهم أثمانا باهظة"، مضيفا: "شعبنا لم يستسلم أبدا وجنودنا يحملون السلاح للدفاع عن بلادنا".وأكد أن "إسرائيل تخوض حربا على 7 جبهات وربما تنضم إليها جبهة أخرى، وأنه لن يكل حتى عودة جميع المختطفين"، متابعا: "نحارب قوى الظلام وستظل القدس للأبد تحت السيادة الإسرائيلية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20241211/مكتب-الإعلام-الحكومي-في-غزة-القطاع-وصل-إلى-مرحلة-كارثية-بعد-انتهاج-إسرائيل-سياسة-التجويع-1095688972.html

https://sarabic.ae/20241211/7-أشهر-على-بدء-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-والدمار-يطول-غالبية-المدينة-1095627584.html

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