https://sarabic.ae/20241211/مكتب-الإعلام-الحكومي-في-غزة-القطاع-وصل-إلى-مرحلة-كارثية-بعد-انتهاج-إسرائيل-سياسة-التجويع-1095688972.html
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بعد انتهاج إسرائيل سياسة التجويع
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بعد انتهاج إسرائيل سياسة التجويع
سبوتنيك عربي
أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الأربعاء، أن "القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بعد انتهاج الاحتلال سياسة التجويع". 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T09:52+0000
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وقال الثوابتة، في كلمة له، إن "الاحتلال يواصل إغلاق جميع المعابر ويمنع إدخال المساعدات والغذاء إلى القطاع"، داعيا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع.وطالب الدول العربية والإسلامية بأن يكون لها موقف واضح تجاه ما يتعرض له سكان القطاع، متابعا: "ندق ناقوس الخطر لكل دول العالم ونطالبها بوضع حد لما يعيشه القطاع".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20241208/رئيس-الوزراء-المصري-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-بمثابة-عقاب-جماعي-1095603266.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بعد انتهاج إسرائيل سياسة التجويع
أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الأربعاء، أن "القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بعد انتهاج الاحتلال سياسة التجويع".
وقال الثوابتة، في كلمة له، إن "الاحتلال يواصل إغلاق جميع المعابر ويمنع إدخال المساعدات والغذاء إلى القطاع"، داعيا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع.
وطالب الدول العربية والإسلامية بأن يكون لها موقف واضح تجاه ما يتعرض له سكان القطاع، متابعا: "ندق ناقوس الخطر لكل دول العالم ونطالبها بوضع حد لما يعيشه القطاع".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة
من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.