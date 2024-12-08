https://sarabic.ae/20241208/رئيس-الوزراء-المصري-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-بمثابة-عقاب-جماعي-1095603266.html
رئيس الوزراء المصري: ما يحدث في قطاع غزة بمثابة عقاب جماعي
رئيس الوزراء المصري: ما يحدث في قطاع غزة بمثابة عقاب جماعي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، على "أهمية العمل الجماعي والتعاون الدولي لمعالجة التحديات العالمية"، مشددا على ضرورة الابتكار كوسيلة محورية... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T14:44+0000
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وقال مدبولي، خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، إن "ما يحدث في غزة عقاب جماعي للمدنيين، وعليه أصبح هناك أكثر من 45 ألف حالة وفاة وأكثر من 100 ألف مصاب، داخل القطاع حتى الآن".وأضاف أن "جميع الدول تأثرت بما يحدث في العالم"، متابعا: "الجميع يعرف أن ما حدث في غزة ليس دفاعا عن النفس ضد الإرهاب".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد "بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة".وخلال اجتماعه مع عدد من قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، قال السيسي، إن "الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة تؤكد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن".وناقش الرئيس المصري تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مستعرضًا جهود القوات المسلحة في تأمين الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ومدى جاهزيتها لتنفيذ المهام التي توكل إليها.وأكد السيسي، خلال الاجتماع، الذي حضره الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، مواصلة جهود التنمية الشاملة للدولة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أفضل.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع 45 ألف قتيل.وبداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الوزراء المصري: ما يحدث في قطاع غزة بمثابة عقاب جماعي
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، على "أهمية العمل الجماعي والتعاون الدولي لمعالجة التحديات العالمية"، مشددا على ضرورة الابتكار كوسيلة محورية لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الدولي.
وقال مدبولي، خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024
، إن "ما يحدث في غزة عقاب جماعي للمدنيين، وعليه أصبح هناك أكثر من 45 ألف حالة وفاة وأكثر من 100 ألف مصاب، داخل القطاع حتى الآن".
وأضاف أن "جميع الدول تأثرت بما يحدث في العالم"، متابعا: "الجميع يعرف أن ما حدث في غزة ليس دفاعا عن النفس ضد الإرهاب".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد "بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة".
وخلال اجتماعه مع عدد من قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، قال السيسي، إن "الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة
تؤكد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن".
وناقش الرئيس المصري تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مستعرضًا جهود القوات المسلحة في تأمين الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ومدى جاهزيتها لتنفيذ المهام التي توكل إليها.
وأكد السيسي، خلال الاجتماع، الذي حضره الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، مواصلة جهود التنمية الشاملة للدولة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أفضل.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع 45 ألف قتيل.
وبداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.