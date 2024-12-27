الإدارة الجديدة في سوريا: مشكلتنا ليست مع إسرائيل ولا نسعى للتدخل في أمر يهددها

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"أنصار الله" تقصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي... فيديو
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لقاء سبوتنيك
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10:03 GMT
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صدى الحياة
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11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
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لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
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19:03 GMT
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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صدى الحياة
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البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20241227/الإدارة-الجديدة-في-سوريا-مشكلتنا-ليست-مع-إسرائيل-ولا-نسعى-للتدخل-في-أمر-يهددها-1096235938.html
الإدارة الجديدة في سوريا: مشكلتنا ليست مع إسرائيل ولا نسعى للتدخل في أمر يهددها
الإدارة الجديدة في سوريا: مشكلتنا ليست مع إسرائيل ولا نسعى للتدخل في أمر يهددها
سبوتنيك عربي
صرح محافظ دمشق ماهر مروان، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل ربما شعرت بالقلق بعد تغيير النظام في سوريا بسبب "فصائل" معينة، عندما تقدمت وقصفت، بدعوى أن هذه المخاوف... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T08:28+0000
2024-12-27T08:28+0000
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ونقلت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، عن مروان أن سوريا ليس لديها أي خوف تجاه إسرائيل والمشكلة ليست مع إسرائيل نفسها، موضحا أن دمشق "لا تسعى للتدخل في أي أمر يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة أخرى في المنطقة وهذا الموقف يتماشى مع سياسة الحكومة الجديدة".وأكد المسؤول السوري أن أولويات الحكومة السورية تتركز على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن "الشعب السوري يسعى للسلام ولا يرغب في النزاعات".وتأتي هذه التصريحات متناغمة مع ما قاله في وقت سابق قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، عندما شدد على أنه "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر".وقال الشرع إن إسرائيل "يجب أن تنهي ضرباتها الجوية في سوريا وتنسحب من الأراضي التي احتلتها مؤخرا"، منوها إلى أن "مبرر إسرائيل لضرب سوريا كان وجود حزب الله والمليشيات الإيرانية، وهذا المبرر انتهى الآن".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241225/وزير-الداخلية-السوريعلن-مقتل-14-عنصرا-في-كمين-بمحافظة-طرطوس-على-يد-أنصار-الأسد-1096192288.html
https://sarabic.ae/20241226/بسبب-سوريا-الجامعة-العربية-تصعد-لهجتها-ضد-إيران-والأخيرة-ترد-بقوة-1096222238.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الإدارة الجديدة في سوريا: مشكلتنا ليست مع إسرائيل ولا نسعى للتدخل في أمر يهددها

08:28 GMT 27.12.2024
© Sputnikأجواء عيد الميلاد في سوريا 2024
أجواء عيد الميلاد في سوريا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح محافظ دمشق ماهر مروان، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل ربما شعرت بالقلق بعد تغيير النظام في سوريا بسبب "فصائل" معينة، عندما تقدمت وقصفت، بدعوى أن هذه المخاوف كانت "طبيعية".
ونقلت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، عن مروان أن سوريا ليس لديها أي خوف تجاه إسرائيل والمشكلة ليست مع إسرائيل نفسها، موضحا أن دمشق "لا تسعى للتدخل في أي أمر يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة أخرى في المنطقة وهذا الموقف يتماشى مع سياسة الحكومة الجديدة".
ناجون يروون تفاصيل رحلة الموت على القارب اللبناني الغارق قبالة طرطوس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
وزير الداخلية السوري يعلن مقتل 14 عنصرا في كمين بمحافظة طرطوس على يد "أنصار الأسد"
25 ديسمبر, 22:52 GMT
وأكد المسؤول السوري أن أولويات الحكومة السورية تتركز على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن "الشعب السوري يسعى للسلام ولا يرغب في النزاعات".
وتأتي هذه التصريحات متناغمة مع ما قاله في وقت سابق قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، عندما شدد على أنه "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر".
وقال الشرع إن إسرائيل "يجب أن تنهي ضرباتها الجوية في سوريا وتنسحب من الأراضي التي احتلتها مؤخرا"، منوها إلى أن "مبرر إسرائيل لضرب سوريا كان وجود حزب الله والمليشيات الإيرانية، وهذا المبرر انتهى الآن".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
بسبب سوريا... الجامعة العربية تصعد لهجتها ضد إيران والأخيرة ترد بقوة
أمس, 15:42 GMT
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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