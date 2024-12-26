الإدارة السورية الجديدة تعين رئيسا جديدا للاستخبارات العامة
© AP Photo / Leo Correaالعلم السوري
العلم السوري
© AP Photo / Leo Correa
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أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العامة، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
وتم تكليف، أنس خطاب، برئاسة الاستخبارات العامة لسوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
القيادة العامة تعلن تعيين السيد أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية#سانا pic.twitter.com/7FawcJKIYd— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) December 26, 2024
وكانت وكالة "سانا" أفادت، اليوم الخميس، بأن خطاب التقى برئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي، حميد الشطري، وذلك في حضور قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.
لقاء يجمع قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع " ووزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" ورئيس جهاز الاستخبارات السورية "أنس خطاب" مع السيد "حميد الشطري" رئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي#سانا pic.twitter.com/WGLbgHjVqY— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) December 26, 2024
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.