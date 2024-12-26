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الإدارة السورية الجديدة تعين رئيسا جديدا للاستخبارات العامة
الإدارة السورية الجديدة تعين رئيسا جديدا للاستخبارات العامة
سبوتنيك عربي
أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العامة، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T17:32+0000
2024-12-26T17:32+0000
بشار الأسد
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وتم تكليف، أنس خطاب، برئاسة الاستخبارات العامة لسوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وكانت وكالة "سانا" أفادت، اليوم الخميس، بأن خطاب التقى برئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي، حميد الشطري، وذلك في حضور قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241225/وزير-الداخلية-السوريعلن-مقتل-14-عنصرا-في-كمين-بمحافظة-طرطوس-على-يد-أنصار-الأسد-1096192288.html
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بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الإدارة السورية الجديدة تعين رئيسا جديدا للاستخبارات العامة

17:32 GMT 26.12.2024
© AP Photo / Leo Correaالعلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
العلم السوري
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العامة، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
وتم تكليف، أنس خطاب، برئاسة الاستخبارات العامة لسوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وكانت وكالة "سانا" أفادت، اليوم الخميس، بأن خطاب التقى برئيس جهاز المخابرات العراقية المبعوث عن رئيس الوزراء العراقي، حميد الشطري، وذلك في حضور قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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وزير الداخلية السوري يعلن مقتل 14 عنصرا في كمين بمحافظة طرطوس على يد "أنصار الأسد"
أمس, 22:52 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:50 GMT
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