https://sarabic.ae/20241226/بسبب-سوريا-الجامعة-العربية-تصعد-لهجتها-ضد-إيران-والأخيرة-ترد-بقوة-1096222238.html

بسبب سوريا... الجامعة العربية تصعد لهجتها ضد إيران والأخيرة ترد بقوة

بسبب سوريا... الجامعة العربية تصعد لهجتها ضد إيران والأخيرة ترد بقوة

سبوتنيك عربي

حذرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، من محاولات إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها للتصريحات الإيرانية التي وصفتها بأنها "مُزعزعة للسلم الأهلي". 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T15:42+0000

2024-12-26T15:42+0000

2024-12-26T15:42+0000

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وفي بيان رسمي، أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن قلقها إزاء "الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف تأجيج فتيل الفتنة"، مشددة على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها.وأشار البيان إلى أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة وتقديم العون اللازم له لتحقيق تطلعاته، معربًا عن ثقته في قدرة السوريين على الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية، والخروج من الأزمة الحالية أقوى من ذي قبل.من جانبه، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن قلق بلاده إزاء الأحداث الأخيرة في سوريا، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية ما وصفه بـ"انتهاك حرمة أحد الأماكن المقدسة".وأضاف بقائي أن بلاده ترفض أي تصعيد للعنف أو انعدام الأمن في سوريا، داعيًا إلى ضمان أمن المواطنين السوريين وحماية حقوق الأقليات والمواقع الدينية.التوتر الأخير بين الجامعة العربية وإيران يأتي في وقت دقيق تمر به سوريا، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التوازن الإقليمي في ظل تعقيدات الأزمة السورية.

https://sarabic.ae/20241225/إيران-من-السابق-لأوانه-الحكم-على-مستقبل-التطورات-في-سوريا-1096181598.html

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