https://sarabic.ae/20250216/السعودية-تؤكد-دعمها-لإجراءات-عون-والجيش-اللبناني-لحفظ-أمن-واستقرار-لبنان-1097824119.html
السعودية تؤكد دعمها لإجراءات عون والجيش اللبناني لحفظ أمن واستقرار لبنان
السعودية تؤكد دعمها لإجراءات عون والجيش اللبناني لحفظ أمن واستقرار لبنان
سبوتنيك عربي
أعربت السعودية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T09:17+0000
2025-02-16T09:17+0000
2025-02-16T09:17+0000
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وجددت السعودية، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، دعمها وثقتها فيما يتخذه الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.وكان العشرات من أنصار "حزب الله" قد قطعوا مدخل مطار بيروت والطريق الدولية المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على إبلاغ السلطات خطوط "ماهان" الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".من جهتها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، إصابة نائب قائد قواتها المنتهية ولايته خلال هجوم على سيارات تابعة لهم على طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت.وقالت "يونيفيل" في بيانها: "تعرض موكب لقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل كان يقل جنود حفظ السلام إلى مطار بيروت لهجوم عنيف، وأضرمت النيران في إحدى المركبات. كما أصيب نائب قائد قوة اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان عائدا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته".بدوره، أدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد "اليونيفيل" أثناء مروره على طريق المطار، مشيرا إلى أنه اطمأن على حالته بعد إصابته بجروح.وقال عون، في بيان له، إن "ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها"، مؤكدا أن "القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد".وشدد على "ملاحقة المخلّين بالأمن واعتقالهم، وإحالتهم إلى القضاء"، مشيرا إلى أنه "تابع التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب، وأصدر توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات، وفتح جميع الطرق، وإزالة العوائق من الشوارع".وأهاب الرئيس اللبناني، "بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة"، مشددًا على أن التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلميا.
https://sarabic.ae/20250216/حزب-الله-يطالب-الحكومة-اللبنانية-بالسماح-بهبوط-الطائرات-الإيرانية-في-بيروت-1097822414.html
https://sarabic.ae/20250215/الرئيس-اللبناني-ما-حدث-على-طريق-المطار-وفي-بعض-مناطق-بيروت-تصرفات-مرفوضة-ومدانة-1097796037.html
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السعودية, لبنان, العالم العربي, الأخبار
السعودية, لبنان, العالم العربي, الأخبار
السعودية تؤكد دعمها لإجراءات عون والجيش اللبناني لحفظ أمن واستقرار لبنان
أعربت السعودية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل".
وجددت السعودية، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، دعمها وثقتها فيما يتخذه الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
وكان العشرات من أنصار "حزب الله" قد قطعوا مدخل مطار بيروت والطريق الدولية المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على إبلاغ السلطات خطوط "ماهان" الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
من جهتها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، إصابة نائب قائد قواتها المنتهية ولايته
خلال هجوم على سيارات تابعة لهم على طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت "يونيفيل" في بيانها: "تعرض موكب لقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل كان يقل جنود حفظ السلام إلى مطار بيروت لهجوم عنيف، وأضرمت النيران في إحدى المركبات. كما أصيب نائب قائد قوة اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان عائدا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته".
بدوره، أدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد "اليونيفيل" أثناء مروره على طريق المطار، مشيرا إلى أنه اطمأن على حالته بعد إصابته بجروح.
وقال عون، في بيان له، إن "ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها"، مؤكدا أن "القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد".
وشدد على "ملاحقة المخلّين بالأمن واعتقالهم، وإحالتهم إلى القضاء"، مشيرا إلى أنه "تابع التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب، وأصدر توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات، وفتح جميع الطرق، وإزالة العوائق من الشوارع".
وأهاب الرئيس اللبناني
، "بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة"، مشددًا على أن التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلميا.