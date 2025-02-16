https://sarabic.ae/20250216/حزب-الله-يطالب-الحكومة-اللبنانية-بالسماح-بهبوط-الطائرات-الإيرانية-في-بيروت-1097822414.html

"حزب الله" يطالب الحكومة اللبنانية بالسماح بهبوط الطائرات الإيرانية في بيروت

"حزب الله" يطالب الحكومة اللبنانية بالسماح بهبوط الطائرات الإيرانية في بيروت

سبوتنيك عربي

أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، بيانا رسميا أعرب فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـالتدخل الإسرائيلي السافر في الشؤون اللبنانية. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T08:36+0000

2025-02-16T08:36+0000

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وقال "حزب الله" في بيانه، إن الاعتصام الشعبي الذي نظم أمس جاء رفضا للإملاءات الخارجية واستباحة السيادة الوطنية، مؤكدا أنه كان تحركا سلميا وحضاريا.وأشار إلى أن المعتصمين تفاجأوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع من قبل بعض عناصر الجيش اللبناني، واصفا الأمر بأنه "اعتداء غير مبرر على مواطنين سلميين"، ومحاولة مشبوهة لزج المؤسسة العسكرية في مواجهة مع الشعب.ودعا "حزب الله" قيادة الجيش إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشددا على ضرورة الحفاظ على دور الجيش في حماية الاستقرار والسلم الأهلي.كما طالب الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المعتصمين وضمان حقهم في التعبير عن مواقفهم.على صعيد آخر، أدان "حزب الله" الحادثة التي استهدفت قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدا رفضه القاطع لأي اعتداء على القوات الدولية، وكذلك أي مس بالممتلكات العامة والخاصة.واندلعت، في الأيام السابقة، احتجاجات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رفضا لقرار منع طائرة إيرانية كانت تقل ركابا لبنانيين عائدين إلى لبنان من الهبوط في المطار.وتتهم إسرائيل إيران بالتخطيط لنقل ملايين الدولارات لـ"حزب الله" عبر رحلات "ماهان إير" إلى لبنان.يذكر أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنباً لأي سبب قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.

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