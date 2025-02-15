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الرئيس اللبناني: ما حدث على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت تصرفات مرفوضة ومدانة
الرئيس اللبناني: ما حدث على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت تصرفات مرفوضة ومدانة
سبوتنيك عربي
أدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد "اليونيفيل" أثناء مروره على طريق المطار، مشيرا إلى أنه اطمأن على حالته بعد إصابته بجروح. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T07:34+0000
2025-02-15T07:34+0000
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وقال عون، في بيان له، إن "ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها"، مؤكدا أن "القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد".وشدد على "ملاحقة المخلّين بالأمن واعتقالهم، وإحالتهم إلى القضاء"، مشيرا إلى أنه "تابع التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب، وأصدر توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات، وفتح جميع الطرق، وإزالة العوائق من الشوارع"وأهاب الرئيس اللبناني، "بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة"، مشددًا على أن التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلميا.ومساء الخميس، قطع العشرات من أنصار "حزب الله" مدخل مطار بيروت والطريق الدولية المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على إبلاغ السلطات خطوط "ماهان" الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".وفي حين لم يصدر "حزب الله" على الفور أي تعليق، اعتبرت حليفته حركة "أمل" بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "الاعتداء على اليونيفيل هو اعتداء على جنوب لبنان".وأشارت الحركة في بيانها إلى أن "قطع الطرقات في أي مكان كان هو طعنة للسلم الأهلي".من جهتها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، إصابة نائب قائد قواتها المنتهية ولايته خلال هجوم على سيارات تابعة لهم على طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت.وقالت "يونيفيل" في بيانها: "تعرض موكب لقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل كان يقل جنود حفظ السلام إلى مطار بيروت لهجوم عنيف، وأضرمت النيران في إحدى المركبات. كما أصيب نائب قائد قوة اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان عائدا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته".واستغربت "يونيفيل" في بيانها من هذا "الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام التي كانت تخدم في إعادة الأمن والاستقرار إلى جنوب لبنان خلال وقت عصيب"، مؤكدة أن "الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب. ونحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة".وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي متظاهرين، بعضهم ملثمون يرفعون أعلام "حزب الله"، يتعرضون لرجل بالزي العسكري ولآخر بالزي المدني قرب سيارة "يونيفيل" المحترقة.من جهتها، أوردت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" أن "عناصر فوضوية وغير منضبطة تقوم بإحداث فوضى مشبوهة الأهداف على طريق المطار تشمل قطعا للطريق وإحراقا للوحات الإعلانية"، من دون الإشارة صراحة إلى إحراق السيارة.واتهمت إسرائيل مرارا "حزب الله" باستخدام المطار الوحيد في لبنان لنقل أسلحة من إيران، ما ينفيه الحزب ومسؤولوه.ويسري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، اتفاق لوقف النار بين إسرائيل و"حزب الله"، أعقب مواجهة مفتوحة بينهما، وتم التوصل إليه بوساطة أمريكية ورعاية فرنسية. وكان يفترض تطبيق بنوده ضمن مهلة 60 يوما، قبل أن يتم تمديدها حتى الثلاثاء المقبل.
https://sarabic.ae/20250215/اليونيفيل-تطالب-بتحقيق-فوري-بعد-إحراق-مركبة-تابعة-لها-في-بيروت-1097792204.html
https://sarabic.ae/20250214/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-جوية-على-جنوب-لبنان-1097764732.html
https://sarabic.ae/20250213/مصر-تؤكد-ضرورة-تنفيذ-اتفاق-وقف-الأعمال-العدائية-جنوبي-لبنان-وانسحاب-القوات-الإسرائيلية-فورا-1097744527.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس اللبناني: ما حدث على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت تصرفات مرفوضة ومدانة

07:34 GMT 15.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس
الرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد "اليونيفيل" أثناء مروره على طريق المطار، مشيرا إلى أنه اطمأن على حالته بعد إصابته بجروح.
وقال عون، في بيان له، إن "ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها"، مؤكدا أن "القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد".
وشدد على "ملاحقة المخلّين بالأمن واعتقالهم، وإحالتهم إلى القضاء"، مشيرا إلى أنه "تابع التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب، وأصدر توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات، وفتح جميع الطرق، وإزالة العوائق من الشوارع"
القوات الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
"يونيفيل" تطالب بتحقيق "فوري" بعد إحراق مركبة تابعة لها في بيروت
00:57 GMT
وأهاب الرئيس اللبناني، "بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة"، مشددًا على أن التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلميا.
ومساء الخميس، قطع العشرات من أنصار "حزب الله" مدخل مطار بيروت والطريق الدولية المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على إبلاغ السلطات خطوط "ماهان" الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وفي حين لم يصدر "حزب الله" على الفور أي تعليق، اعتبرت حليفته حركة "أمل" بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "الاعتداء على اليونيفيل هو اعتداء على جنوب لبنان".
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن "قطع الطرقات في أي مكان كان هو طعنة للسلم الأهلي".
الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان
أمس, 00:42 GMT
من جهتها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، إصابة نائب قائد قواتها المنتهية ولايته خلال هجوم على سيارات تابعة لهم على طريق المطار في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت "يونيفيل" في بيانها: "تعرض موكب لقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل كان يقل جنود حفظ السلام إلى مطار بيروت لهجوم عنيف، وأضرمت النيران في إحدى المركبات. كما أصيب نائب قائد قوة اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان عائدا إلى وطنه بعد انتهاء مهمته".
واستغربت "يونيفيل" في بيانها من هذا "الهجوم الفظيع على قوات حفظ السلام التي كانت تخدم في إعادة الأمن والاستقرار إلى جنوب لبنان خلال وقت عصيب"، مؤكدة أن "الهجمات على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب. ونحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة".
تداعيات القصف الإسرائيلي في صور، جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
مصر تؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية جنوبي لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية فورا
13 فبراير, 11:59 GMT
وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي متظاهرين، بعضهم ملثمون يرفعون أعلام "حزب الله"، يتعرضون لرجل بالزي العسكري ولآخر بالزي المدني قرب سيارة "يونيفيل" المحترقة.
من جهتها، أوردت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" أن "عناصر فوضوية وغير منضبطة تقوم بإحداث فوضى مشبوهة الأهداف على طريق المطار تشمل قطعا للطريق وإحراقا للوحات الإعلانية"، من دون الإشارة صراحة إلى إحراق السيارة.
واتهمت إسرائيل مرارا "حزب الله" باستخدام المطار الوحيد في لبنان لنقل أسلحة من إيران، ما ينفيه الحزب ومسؤولوه.
ويسري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، اتفاق لوقف النار بين إسرائيل و"حزب الله"، أعقب مواجهة مفتوحة بينهما، وتم التوصل إليه بوساطة أمريكية ورعاية فرنسية. وكان يفترض تطبيق بنوده ضمن مهلة 60 يوما، قبل أن يتم تمديدها حتى الثلاثاء المقبل.
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