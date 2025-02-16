https://sarabic.ae/20250216/وزير-الخارجية-البولندي-يجب-على-الغرب-الاستعداد-لاتفاق-السلام-في-أوكرانيا-1097816804.html

وزير الخارجية البولندي: يجب على الغرب الاستعداد لاتفاق السلام في أوكرانيا

وزير الخارجية البولندي: يجب على الغرب الاستعداد لاتفاق السلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أمس السبت، إنه إذا كان الغرب يريد التوصل إلى اتفاق سلام سريع في أوكرانيا، فعليه الاستعداد على الأمد المتوسط. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T00:05+0000

2025-02-16T00:05+0000

2025-02-16T00:05+0000

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وقال سيكورسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "السؤال هو كيف نتوصل إلى اتفاق [بشأن أوكرانيا] يمكن للجميع العيش معه، وإذا كان من الممكن إنجازه بشكل أسرع، فهذا رائع".وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملة الانتخابات لعام 2024 بإنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة من توليه منصبه.وقال مبعوثه الخاص إلى روسيا وأوكرانيا، كيث كيلوج، في منتصف يناير/كانون الثاني، إن هدف الإدارة هو إنهاء الصراع في غضون أول 100 يوم من تولي ترامب منصبه.وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد موقع بوليتيكو نقلاً عن مصادر أمريكية، أن مسؤولين أمريكيين كباراً سافروا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة.ومع ذلك، لن يحضر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج الاجتماع. ووفقاً للمصادر، لا توجد حالياً خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المحادثات.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، إن هدف تسوية الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف استمرار الصراع لاحقاً، بل سلام طويل الأمد.ووفقاً لبوتين، ستواصل السلطات الروسية النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو معنى العملية الخاصة.وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب، وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً على ذلك.

https://sarabic.ae/20250215/مسؤول-أوكراني-أوكرانيا-لم-ترسل-مفاوضين-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1097816620.html

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