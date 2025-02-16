https://sarabic.ae/20250216/وزير-الخارجية-البولندي-يجب-على-الغرب-الاستعداد-لاتفاق-السلام-في-أوكرانيا-1097816804.html
وزير الخارجية البولندي: يجب على الغرب الاستعداد لاتفاق السلام في أوكرانيا
وزير الخارجية البولندي: يجب على الغرب الاستعداد لاتفاق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أمس السبت، إنه إذا كان الغرب يريد التوصل إلى اتفاق سلام سريع في أوكرانيا، فعليه الاستعداد على الأمد المتوسط. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T00:05+0000
2025-02-16T00:05+0000
2025-02-16T00:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/51/1043985170_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8a02807c3d3dcc2537409f799a7e1714.jpg
وقال سيكورسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "السؤال هو كيف نتوصل إلى اتفاق [بشأن أوكرانيا] يمكن للجميع العيش معه، وإذا كان من الممكن إنجازه بشكل أسرع، فهذا رائع".وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملة الانتخابات لعام 2024 بإنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة من توليه منصبه.وقال مبعوثه الخاص إلى روسيا وأوكرانيا، كيث كيلوج، في منتصف يناير/كانون الثاني، إن هدف الإدارة هو إنهاء الصراع في غضون أول 100 يوم من تولي ترامب منصبه.وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد موقع بوليتيكو نقلاً عن مصادر أمريكية، أن مسؤولين أمريكيين كباراً سافروا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة.ومع ذلك، لن يحضر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج الاجتماع. ووفقاً للمصادر، لا توجد حالياً خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المحادثات.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، إن هدف تسوية الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف استمرار الصراع لاحقاً، بل سلام طويل الأمد.ووفقاً لبوتين، ستواصل السلطات الروسية النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو معنى العملية الخاصة.وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب، وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً على ذلك.
https://sarabic.ae/20250215/مسؤول-أوكراني-أوكرانيا-لم-ترسل-مفاوضين-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1097816620.html
بولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/51/1043985170_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_70a3a7447dd032b09a12eecf59b39721.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية البولندي: يجب على الغرب الاستعداد لاتفاق السلام في أوكرانيا
قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أمس السبت، إنه إذا كان الغرب يريد التوصل إلى اتفاق سلام سريع في أوكرانيا، فعليه الاستعداد على الأمد المتوسط.
وقال سيكورسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "السؤال هو كيف نتوصل إلى اتفاق [بشأن أوكرانيا] يمكن للجميع العيش معه، وإذا كان من الممكن إنجازه بشكل أسرع، فهذا رائع".
وأضاف، "لكن في رأيي، إذا كنت تريد الوصول إليه بشكل أسرع، فيجب عليك الاستعداد على الأمد المتوسط".
وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملة الانتخابات لعام 2024 بإنهاء الصراع في أوكرانيا
في غضون 24 ساعة من توليه منصبه.
وقال مبعوثه الخاص إلى روسيا وأوكرانيا، كيث كيلوج، في منتصف يناير/كانون الثاني، إن هدف الإدارة هو إنهاء الصراع في غضون أول 100 يوم من تولي ترامب منصبه.
وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد موقع بوليتيكو نقلاً عن مصادر أمريكية، أن مسؤولين أمريكيين كباراً سافروا إلى السعودية لبدء محادثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة.
ووفقاً للتقرير، سينضم مستشار الأمن القومي مايك والتز إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الأيام المقبلة لبدء محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.
ومع ذلك، لن يحضر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج الاجتماع. ووفقاً للمصادر، لا توجد حالياً خطط لدعوة ممثلي القوى الأوروبية الكبرى للانضمام إلى المحادثات.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني، إن هدف تسوية الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسليح بهدف استمرار الصراع لاحقاً، بل سلام طويل الأمد.
ووفقاً لبوتين، ستواصل السلطات الروسية النضال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو معنى العملية الخاصة.
وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب، وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".
وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً على ذلك.