https://sarabic.ae/20250211/أردوغان-يطالب-بإقامة-دولة-فلسطين-مستقلة-ذات-سيادة--1097660298.html
أردوغان يطالب بإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة
أردوغان يطالب بإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بإقامة دولة فلسطين ذات سيادة، متهمًا إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T07:03+0000
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وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن "إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وعلى إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتعويض الأضرار التي خلفتها".ومن جهته، قال رئيس الوزراء الماليزي: "سندعم المبادرة اليابانية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة تحت اسم "صندوق شرق آسيا لإعادة الإعمار في غزة وفلسطين".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".وتابع البيان: "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250210/عباس-يصدر-قرارا-بشأن-الأسرى-الذين-تعتقلهم-أو-تقتلهم-إسرائيل-وحماس-تعتبره-تصرفا-غير-وطني-1097652244.html
https://sarabic.ae/20250210/كتائب-القسام-تعلن-تأجيل-عمليات-تبادل-الأسرى-مع-إسرائيل-حتى-إشعار-آخر-1097648027.html
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العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, القدس, آخر أخبار القدس الأن
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, القدس, آخر أخبار القدس الأن
أردوغان يطالب بإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بإقامة دولة فلسطين ذات سيادة، متهمًا إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، في قطاع غزة.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن "إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وعلى إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتعويض الأضرار التي خلفتها".
وطالب أردوغان بإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الماليزي: "سندعم المبادرة اليابانية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة تحت اسم "صندوق شرق آسيا لإعادة الإعمار في غزة وفلسطين".
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين
الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام" في بيان: "راقبت قيادة المقاومة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق، من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".
وتابع البيان
: "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي
يسرائيل كاتس، إن "إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة
إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.