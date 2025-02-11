https://sarabic.ae/20250211/أردوغان-يطالب-بإقامة-دولة-فلسطين-مستقلة-ذات-سيادة--1097660298.html

أردوغان يطالب بإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة

أردوغان يطالب بإقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة

سبوتنيك عربي

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بإقامة دولة فلسطين ذات سيادة، متهمًا إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T07:03+0000

2025-02-11T07:03+0000

2025-02-11T07:03+0000

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وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن "إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وعلى إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتعويض الأضرار التي خلفتها".ومن جهته، قال رئيس الوزراء الماليزي: "سندعم المبادرة اليابانية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة تحت اسم "صندوق شرق آسيا لإعادة الإعمار في غزة وفلسطين".وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".وتابع البيان: "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250210/عباس-يصدر-قرارا-بشأن-الأسرى-الذين-تعتقلهم-أو-تقتلهم-إسرائيل-وحماس-تعتبره-تصرفا-غير-وطني-1097652244.html

https://sarabic.ae/20250210/كتائب-القسام-تعلن-تأجيل-عمليات-تبادل-الأسرى-مع-إسرائيل-حتى-إشعار-آخر-1097648027.html

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