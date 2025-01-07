https://sarabic.ae/20250107/بعد-توصية-من-تل-أبيب-بالاستعداد-للمواجهة-مقارنة-عسكرية-بين-تركيا-وإسرائيل-1096552872.html
بعد توصية من تل أبيب بالاستعداد للمواجهة.. مقارنة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
بعد توصية من تل أبيب بالاستعداد للمواجهة.. مقارنة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
يصنف الجيش التركي في المرتبة الـ8 عالميا، وهو ثالث أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميا. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T09:35+0000
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وفي منطقة الشرق الأوسط، التي تضم 15 جيشا، يصنف الجيش التركي في المرتبة الأولى بالمنطقة، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ4، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".الإنفاق العسكريعدد الجنودالقوات الجويةالقوات البريةالقوات البحريةالتهديد الأكبرأفادت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية لتقييم قوة الجيش الإسرائيلي، إن ما وصفته بـ"تركيا العثمانية" تمتلك جيشا متقدما، يمثل خطرا يفوق "الخطر الإيراني" بآلاف المرات، وأوصت بأن تتحضر إسرائيل للحرب معها.ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".وتابعت اللجنة: "رغم سقوط حكومة الأسد وتدمير معظم الجيش السوري على يد إسرائيل، يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا".وحذرت اللجنة من أن تصبح سوريا ما وصفه بـ"مبعوث تركي يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق يقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر".وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".
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https://sarabic.ae/20240828/مقارنة-عسكرية-إسرائيل-في-مواجهة-أقوى-3-جيوش-بالشرق-الأوسط-1092163741.html
https://sarabic.ae/20250107/التحضير-للحرب-مع-تركيا-تفاصيل-مثيرة-من-داخل-إسرائيل-1096550304.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران
بعد توصية من تل أبيب بالاستعداد للمواجهة.. مقارنة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
يصنف الجيش التركي في المرتبة الـ8 عالميا، وهو ثالث أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميا.
وفي منطقة الشرق الأوسط
، التي تضم 15 جيشا، يصنف الجيش التركي في المرتبة الأولى بالمنطقة، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ4، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".
إسرائيل: 24.4 مليار دولار
تركيا: 1069 طائرة تجعلها بين أضخم 9 قوات جوية في العالم
إسرائيل: 612 طائرة تجعلها في المرتبة الـ19 عالميا
تمتلك تركيا 2231 دبابة ونحو 55 ألف مركبة عسكرية و1038 مدفعا ذاتي الحركة و1747 مدفعا مقطورا و286 راجمة صواريخ
وفي المقابل، تمتلك إسرائيل 1370 دبابة ونحو 44 مركبة عسكرية و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع مقطور و150 راجمة صواريخ
تركيا: يضم أسطولها 186 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة الـ18 عالميا
إسرائيل: يضم أسطولها 67 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 46 عالميا
أفادت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية لتقييم قوة الجيش الإسرائيلي، إن ما وصفته بـ"تركيا العثمانية" تمتلك جيشا متقدما، يمثل خطرا يفوق "الخطر الإيراني" بآلاف المرات، وأوصت بأن تتحضر إسرائيل للحرب
معها.
ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".
وتابعت اللجنة: "رغم سقوط حكومة الأسد وتدمير معظم الجيش السوري على يد إسرائيل، يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا".
وحذرت اللجنة من أن تصبح سوريا ما وصفه بـ"مبعوث تركي يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق يقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر".
وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".