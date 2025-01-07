بعد توصية من تل أبيب بالاستعداد للمواجهة.. مقارنة عسكرية بين تركيا وإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250107/بعد-توصية-من-تل-أبيب-بالاستعداد-للمواجهة-مقارنة-عسكرية-بين-تركيا-وإسرائيل-1096552872.html
بعد توصية من تل أبيب بالاستعداد للمواجهة.. مقارنة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
بعد توصية من تل أبيب بالاستعداد للمواجهة.. مقارنة عسكرية بين تركيا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
يصنف الجيش التركي في المرتبة الـ8 عالميا، وهو ثالث أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميا. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T09:35+0000
2025-01-07T09:35+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096553480_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c11c8b96ed3122ca7a29524cfaf6a76a.jpg
وفي منطقة الشرق الأوسط، التي تضم 15 جيشا، يصنف الجيش التركي في المرتبة الأولى بالمنطقة، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ4، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".الإنفاق العسكريعدد الجنودالقوات الجويةالقوات البريةالقوات البحريةالتهديد الأكبرأفادت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية لتقييم قوة الجيش الإسرائيلي، إن ما وصفته بـ"تركيا العثمانية" تمتلك جيشا متقدما، يمثل خطرا يفوق "الخطر الإيراني" بآلاف المرات، وأوصت بأن تتحضر إسرائيل للحرب معها.ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".وتابعت اللجنة: "رغم سقوط حكومة الأسد وتدمير معظم الجيش السوري على يد إسرائيل، يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا".وحذرت اللجنة من أن تصبح سوريا ما وصفه بـ"مبعوث تركي يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق يقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر".وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".
https://sarabic.ae/20210418/5-جيوش-تمتلك-أضخم-قوة-مروحيات-في-الشرق-الأوسط-1048723507.html
https://sarabic.ae/20240828/مقارنة-عسكرية-إسرائيل-في-مواجهة-أقوى-3-جيوش-بالشرق-الأوسط-1092163741.html
https://sarabic.ae/20250107/التحضير-للحرب-مع-تركيا-تفاصيل-مثيرة-من-داخل-إسرائيل-1096550304.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096553480_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_6feaab11f45f855b0743a013d173ffa8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران

بعد توصية من تل أبيب بالاستعداد للمواجهة.. مقارنة عسكرية بين تركيا وإسرائيل

09:35 GMT 07.01.2025
© Getty Images / Anadoluالجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
يصنف الجيش التركي في المرتبة الـ8 عالميا، وهو ثالث أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميا.
وفي منطقة الشرق الأوسط، التي تضم 15 جيشا، يصنف الجيش التركي في المرتبة الأولى بالمنطقة، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ4، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".
الجيش الروسي - مروحية كا- 52 (أليغاتور)، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2021
5 جيوش تمتلك أضخم "قوة مروحيات" في الشرق الأوسط
18 أبريل 2021, 11:10 GMT

الإنفاق العسكري

تركيا: 40 مليار دولار
إسرائيل: 24.4 مليار دولار

عدد الجنود

تركيا: 884 ألف جندي
إسرائيل: 670 ألف جندي

القوات الجوية

تركيا: 1069 طائرة تجعلها بين أضخم 9 قوات جوية في العالم
إسرائيل: 612 طائرة تجعلها في المرتبة الـ19 عالميا

القوات البرية

تمتلك تركيا 2231 دبابة ونحو 55 ألف مركبة عسكرية و1038 مدفعا ذاتي الحركة و1747 مدفعا مقطورا و286 راجمة صواريخ
وفي المقابل، تمتلك إسرائيل 1370 دبابة ونحو 44 مركبة عسكرية و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع مقطور و150 راجمة صواريخ

القوات البحرية

تركيا: يضم أسطولها 186 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة الـ18 عالميا
إسرائيل: يضم أسطولها 67 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 46 عالميا
صورة أرشيفية لدبابة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
مقارنة عسكرية.. إسرائيل في مواجهة أقوى 3 جيوش بالشرق الأوسط
28 أغسطس 2024, 10:20 GMT

التهديد الأكبر

أفادت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية لتقييم قوة الجيش الإسرائيلي، إن ما وصفته بـ"تركيا العثمانية" تمتلك جيشا متقدما، يمثل خطرا يفوق "الخطر الإيراني" بآلاف المرات، وأوصت بأن تتحضر إسرائيل للحرب معها.
ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".
وتابعت اللجنة: "رغم سقوط حكومة الأسد وتدمير معظم الجيش السوري على يد إسرائيل، يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا".
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
التحضير للحرب مع تركيا.. تفاصيل مثيرة من داخل إسرائيل
08:07 GMT
وحذرت اللجنة من أن تصبح سوريا ما وصفه بـ"مبعوث تركي يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق يقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر".
وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".
© Sputnik / Mohamed Hssanالجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
© Sputnik / Mohamed Hssan
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала