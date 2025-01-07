https://sarabic.ae/20250107/بعد-توصية-من-تل-أبيب-بالاستعداد-للمواجهة-مقارنة-عسكرية-بين-تركيا-وإسرائيل-1096552872.html

بعد توصية من تل أبيب بالاستعداد للمواجهة.. مقارنة عسكرية بين تركيا وإسرائيل

بعد توصية من تل أبيب بالاستعداد للمواجهة.. مقارنة عسكرية بين تركيا وإسرائيل

سبوتنيك عربي

يصنف الجيش التركي في المرتبة الـ8 عالميا، وهو ثالث أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميا. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T09:35+0000

2025-01-07T09:35+0000

2025-01-07T09:35+0000

رصد عسكري

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096553480_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c11c8b96ed3122ca7a29524cfaf6a76a.jpg

وفي منطقة الشرق الأوسط، التي تضم 15 جيشا، يصنف الجيش التركي في المرتبة الأولى بالمنطقة، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ4، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".الإنفاق العسكريعدد الجنودالقوات الجويةالقوات البريةالقوات البحريةالتهديد الأكبرأفادت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية لتقييم قوة الجيش الإسرائيلي، إن ما وصفته بـ"تركيا العثمانية" تمتلك جيشا متقدما، يمثل خطرا يفوق "الخطر الإيراني" بآلاف المرات، وأوصت بأن تتحضر إسرائيل للحرب معها.ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".وتابعت اللجنة: "رغم سقوط حكومة الأسد وتدمير معظم الجيش السوري على يد إسرائيل، يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا".وحذرت اللجنة من أن تصبح سوريا ما وصفه بـ"مبعوث تركي يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق يقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر".وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".

https://sarabic.ae/20210418/5-جيوش-تمتلك-أضخم-قوة-مروحيات-في-الشرق-الأوسط-1048723507.html

https://sarabic.ae/20240828/مقارنة-عسكرية-إسرائيل-في-مواجهة-أقوى-3-جيوش-بالشرق-الأوسط-1092163741.html

https://sarabic.ae/20250107/التحضير-للحرب-مع-تركيا-تفاصيل-مثيرة-من-داخل-إسرائيل-1096550304.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران