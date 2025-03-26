https://sarabic.ae/20250326/السيسي-سنواصل-السعي-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والمضي-بتنفيذ-باقي-مراحله-1098963251.html

السيسي: سنواصل السعي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والمضي بتنفيذ باقي مراحله

السيسي: سنواصل السعي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والمضي بتنفيذ باقي مراحله

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "مصر ستظل تبذل كل ما بوسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة". 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T11:16+0000

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2025-03-26T11:16+0000

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وقال السيسي، في كلمة له، إن مصر ستواصل السعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار والمضي بتنفيذ باقي مراحله، داعيًا الشركاء والأصدقاء لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.وكان الرئيس السيسي شدد، أمس الثلاثاء، على "رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مشيرةً إلى أن الاتصال استعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وتناول الأوضاع في سوريا ولبنان.وشدد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني على "رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في القطاع"، مؤكدين "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الإسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية".وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى "توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي