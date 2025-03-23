https://sarabic.ae/20250323/مقتل-قيادي-في-حركة-حماس-جراء-قصف-إسرائيلي-جنوبي-قطاع-غزة-1098889261.html
مقتل قيادي في حركة "حماس" جراء قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
مقتل قيادي في حركة "حماس" جراء قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل برهوم جراء قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي غزة، فيما أكد... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T20:32+0000
2025-03-23T20:32+0000
2025-03-23T20:32+0000
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وقالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن "الاحتلال يغتال عضو المكتب السياسي لحماس الاستاذ إسماعيل برهوم بعد قصفه غرفة الجراحة داخل مستشفى ناصر التي يتلقى فيها العلاج بعد إصابته بجراح حرجة في العدوان الغادر قبل أسبوع".وفي وقت سابق، أفادت قناة "الأقصى" بمقتل 5 أشخاص ووقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي على مبنى الطوارئ بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.وذكرت قناة "الأقصى" المحلية، أن "طواقم الإسعاف بمستشفى الكويت التخصصي الميداني تقوم بنقل عدد من الإصابات جرّاء استهداف خيام النازحين بالقرب من منطقة الكنيس بمواصي خان يونس".
https://sarabic.ae/20250323/بسبب-أزمة-عائلات-الأسرى-وإقالة-رئيس-الشاباك-الاحتجاجات-تجتاح-إسرائيل-1098888477.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
مقتل قيادي في حركة "حماس" جراء قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل برهوم جراء قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي غزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية على المجمع استهدف خلالها "مخربًا مركزيًا في حماس".
وقالت قناة "الأقصى" الفلسطينية إن "الاحتلال يغتال عضو المكتب السياسي لحماس الاستاذ إسماعيل برهوم بعد قصفه غرفة الجراحة داخل مستشفى ناصر التي يتلقى فيها العلاج بعد إصابته بجراح حرجة في العدوان الغادر قبل أسبوع".
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة مخربًا مركزيًا في حماس تواجد في منطقة مستشفى ناصر في خانيونس"، مضيفا أن الغارة نُفذت "بعد عملية استخبارية شاملة ومن خلال نوع دقيق من الذخيرة بهدف تجنب المساس بالبيئة المحيطة قدر المستطاع".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "الأقصى" بمقتل 5 أشخاص ووقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي على مبنى الطوارئ بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، ارتقى ساجدًا خلال قيامه ليلة الـ23 من رمضان في خيمته برفقة زوجته بمواصي خان يونس".
وذكرت قناة "الأقصى" المحلية، أن "طواقم الإسعاف بمستشفى الكويت التخصصي الميداني تقوم بنقل عدد من الإصابات جرّاء استهداف خيام النازحين بالقرب من منطقة الكنيس بمواصي خان يونس".